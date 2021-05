L'estate delle reti Mediaset sarà ancora una volta all'insegna di Can Yaman. L'attore turco continuerà a essere protagonista del daytime con una nuova serie turca che prenderà il posto di DayDreamer - Le ali del sogno. Il prossimo venerdì 28 maggio, infatti, chiuderà per sempre la serie turca con protagonista il fotografo Can Divit che, in questo anno di messa in onda, ha appassionato milioni di spettatori. I fan del divo turco, però, possono stare tranquilli perché Mediaset ha acquistato i diritti per la messa in onda di Mr Wrong - Lezioni d'amore e riproporrà anche Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

Il 28 maggio chiude DayDreamer e debutta Mr Wrong sempre con Can Yaman

Nel dettaglio, il prossimo 28 maggio calerà ufficialmente il sipario sulla coppia Can-Sanem, protagonisti di DayDreamer.

Le anticipazioni rivelano che nell'atteso finale di stagione ci sarà il trionfo dell'amore: i due coroneranno il loro grande sogno di convolare a nozze e metteranno anche su famiglia, diventando genitori di ben tre gemelli.

A partire da lunedì 31 maggio 2021, invece, ci sarà spazio per la messa in onda di una nuova serie tv, sempre importata dalla Turchia, dal titolo Mr Wrong - Lezioni d'amore.

Uomini e donne va in pausa e debutta Mr Wrong

In questa nuova serie, l'attore turco sarà un ristoratore che ha la fama da sciupafemmine che non crede più nelle relazioni stabili. Tuttavia l'incontro di Ozgur (questo il nome di Yaman nella nuova serie) con la giovane e bella Ezgi (interpretata dall'attrice Ozge Gurel), finirà per avere delle ripercussioni importanti sulla vita di entrambi, tanto da sconvolgerli.

Mr Wrong andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 circa e quindi prenderà il posto di Uomini e donne, la popolare trasmissione sentimentale di Maria De Filippi che dal prossimo lunedì 31 maggio andrà in pausa per la consueta sosta estiva. Nel corso della lunga stagione estiva, sono previsti anche degli appuntamenti speciali con Mr Wrong nella prima serata di Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Bitter Sweet con Can Yaman ritorna nell'estate di La5

Ma questo non sarà l'unico appuntamento, previsto questa estate, per seguire Can Yaman in televisione. Sempre a partire dal prossimo lunedì 31 maggio, tornerà anche un'altra serie turca molto amata dal pubblico, che ha segnato il debutto in Italia dell'attore.

Trattasi di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che sarà ritrasmessa dalla prima puntata sul canale free La5.

La messa in onda di questa serie è in programma dal lunedì al venerdì alle ore 12:10 circa. E così, l'attore turco costantemente al centro del gossip, conferma di essere l'asso nella manica della programmazione estiva 2021 delle reti Mediaset.