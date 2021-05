Valentina Autiero torna a parlare di alcuni ex protagonisti di Uomini e donne lanciando frecciatine e provocazioni che sembrano essere riferite a quattro ex dame in particolare. Anche se la donna non fa nomi, è chiaro il messaggio che ha voluto lanciare, accusandole di false amicizie e finti incontri: "Ridicoli'.

Valentina Autiero su alcune ex dame: 'Ridicoli'

Valentina Autiero, ex dama di Uomini e donne e amica di Roberta Di Padua, è tornata a farsi sentire su Instagram lanciando delle frecciatine che sembrano rivolte a quattro ex dame in particolare, ossia Veronica Ursida, Maria Tona, Aurora Tropea e Giulia Mastrantoni.

Anche se Autiero non fa i nomi delle quattro donne, il pubblico più affezionato del dating show di Maria De Filippi non sembra avere dubbi, visto anche che il messaggio postato da Valentina è giunto in concomitanza di un'uscita a cena delle quattro ex dame, apparse complici e serene insieme. Un clima di serenità che evidentemente ha fatto storcere il naso alla dama romana che sui social si è così espressa: "Se uno con l’altro sapessero quanto si sono sparlati e insultati, mi farei solo un sacco di risate". Proseguendo con la disamina di quanto pubblicato da Valentina sui social si legge: "Mi viene da dire una sola parola: 'Ridicoli'.

Autiero lancia una provocazione: 'Se aprissi alcune mie chat'

Sembra che Autiero voglia smascherare una sorta di finto buonismo anche se, come già detto, non vi è certezza che il commento sia riferito a Maria, Aurora, Veronica e Giulia. Non è un mistero che tra Valentina e le altre ex protagoniste del Trono Over non vi sia simpatia, come già dimostrato in varie occasioni.

Proseguendo con quanto dichiarato da Valentina Auterio, su Instagram si legge: "Come si fa a sparlare della gente e poi passarci le giornate insieme fintamente, facendo finta di essere amici?". Una domanda provocatoria a cui fanno seguito queste parole: "Se dovessi aprire certe chat…”. Sembra che Valentina sia a conoscenza di alcuni retroscena che, almeno per il momento, non voglia svelare.

Uomini e donne, Valentina contro Maria, Aurora e Veronica?

In attesa di sapere cosa avrà in serbo Valentina Autiero, recentemente quest'ultima si è ritrovata a difendere l'amica Roberta Di Padua proprio da Veronica, Maria e Aurora che, nei giorni scorsi avevano accusato Di Padua di alcuni gesti discutibili fatti nei loro confronti durante la loro permanenza a Uomini e donne. Nello specifico, Veronica e Aurora avevano accusato Roberta di averle quasi investite con l'auto, dando il via a un acceso scontro via social e dove Valentina era intervenuta in difesa dell'amica. Ora con le nuove provocazioni e frecciate lanciate da Valentina, si preannuncia un nuovo caos.