La nuova puntata Il Paradiso delle Signore 5 di martedì 11 maggio 2021 è pronta a far luce sulle vicende che ruotano intorno al grande magazzino. L'appuntamento è come sempre alle 15:55, salvo cambi di palinsesto e in streaming su RaiPlay. L'attenzione è tutta per Cosimo che, dopo le ultime vicissitudini, ha capito di stare per perdere Gabriella. La sua ossessione per Umberto gli ha completamente offuscato la mente. Dante e la felina mossa di Guarnieri però, sono stati capaci di ribaltare ogni cosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 puntata 147 trama

Il destino di Marcello è ormai segnato ma Salvatore e Armando hanno preparato tutto per la sua fuga, così da evitare il carcere per una colpa non sua. Agnese ha fiutato la strana aria a casa e così mette alle strette sia il figlio che Armando: che cosa stanno combinando? Le sue insistenti domande hanno finalmente una risposta. La signora Amato scopre che Marcello ha guai con la giustizia e che sta per lasciare Milano.

Peccato che Marcello cambi idea. In fondo sapeva fin dall'inizio che non sarebbe riuscito a compiere un'azione così pericolosa. Barbieri resta quindi a Milano e si rende protagonista di un gesto coraggioso. Le conseguenze saranno devastanti per tutte le persone a lui care, in primis Ludovica.

Vittorio e Marta affiatati

Nella puntata Il Paradiso delle Signore 5 che andrà in onda martedì 11 maggio 2021 su Rai 1, Vittorio e Marta continueranno a lavorare fianco a fianco. La loro armonia sembra essere rinata ma purtroppo non basta. Conti è ancora molto ferito dal tradimento della moglie e non è detto che quest'ultima abbia davvero intenzione di lasciar perdere l'affasciante Romagnoli.

Il rapporto di Maria e Rocco invece va a gonfie vele e le Veneri sono soddisfatte del lavoro fatto. Ne è valsa la pena, anche se hanno dovuto sudare parecchio. Ora, i due giovani innamorati non sembrano più volersi separare. Attenzione però, perché le anticipazioni svelano che nei prossimi episodi Rocco riceverà un'importante proposta che potrebbe cambiare tutto all'ultimo momento.

Umberto e il segreto su Achille in cassaforte

Infine, Cosimo si convincerà di aver sbagliato tutto. Non sa che Umberto ha pagato profumatamente Gallo per avere le prove che cercava, custodite gelosamente in cassaforte. Come era ampiamente prevedibile, Guarnieri è riuscito a piegare il giovane Bergamini ed è certo che il segreto su Achille non venga più alla luce. A prova di ciò, Cosimo gli porge le sue scuse. Con questo gesto, spera di riacquistare anche la fiducia e la stima ormai perdute di Gabriella. Si conclude davvero così la faccenda Ravasi? A quanto pare no; Vanessa Gravina - alias Adelaide - in una recente intervista ha assicurato che tutta la verità su Achille verrà a galla.