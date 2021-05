Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono scagliate contro l’Isola dei Famosi. L’italo-persiana e la sorella di Belen hanno attaccato il Reality Show che va in onda su Canale 5 dopo la puntata di venerdì 14 maggio. All’argentina non è andata giù la decisione della produzione di mandare in nomination Ignazio Moser, il suo ragazzo, nonostante abbia vinto la prova leader. Il figlio dell’ex ciclista era stato decretato assieme ad Isolde Kostner Leader Salvador. I due naufraghi, in seguito, si sono dovuti scontrare in una gara di resistenza in acqua per ottenere il ruolo di Super Leader dell’Isola.

A trionfare è stata la donna e così Ignazio è terminato in nomination. Rodriguez ha espresso il suo pensiero sul proprio account ufficiale Instagram: “Non si è mai visto nella storia dell'Isola dei Famosi che un leader va in nomination”.

La critica di Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser è finito in nomination nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi di venerdì 14 maggio. Una scelta non gradita dalla sua fidanzata, Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha scritto su Instagram che è abbastanza ingiusto. Nonostante il figlio di Francesco e l’ex campionessa di sci avessero vinto la prova Leader Salvador, si sono dovuti affrontare successivamente. L’argentina ha commentato affermando che, se fosse stata nei due avventurieri, non avrebbe svolto nessuna prova.

Giulia Salemi contro l’Isola dei Famosi

Anche l’ex gieffina Giulia Salemi ha criticato il reality show condotto da Ilary Blasi. L’italo-persiana ha scritto sul suo account Twitter: “Cosa fate votare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?”. La piacentina segue con particolare interesse il programma in quanto la madre Fariba Tehrani è una delle concorrenti.

Con il suo tweet, Salemi ha fatto riferimento a Playa Imboscatissima, ovvero la segreta isola nella quale si trovano le ultime eliminate dal programma Francesca Lodo e Beatrice Marchetti. L’influencer ha commentato, inoltre, la vicenda relativa alla sfida tra Isolde Kostner ed Ignazio Moser, affermando di non comprendere il gioco.

Rodriguez e Giulia Salemi non sono più amiche

Intanto, il rapporto tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi si è incrinato. La sorella di Belen ha recentemente dichiarato, infatti, di non essere più amica dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La motivazione è relativa alla storia d’amore che vi è stata in passato tra l’italo-persiana e Francesco Monte, ex ragazzo di Cecilia, la cui relazione è terminata quando l’argentina era nella casa di Cinecittà. La piacentina è stata accostata anche a voci di presunti flirt con l'ex fidanzato di Belen, Andrea Iannone e con il fratello di Rodriguez, Jeremias.