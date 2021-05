Sabato 1° maggio è stata registrata una nuova puntata di U&D: le anticipazioni che circolano in rete, fanno sapere che tante conoscenze sono terminate, come quella tra Gemma e il signor Aldo. Armando è tornato in studio e ha attirato a sé l'ira di Maria De Filippi quando ha provato a negare i baci che ci sono stati tra lui e una dama. Isabella ed Elisabetta sono tornate single, mentre Biagio ha lasciato Sara dopo aver vissuto un'intimità con lei.

Aggiornamenti sulle coppie di U&D Over

La puntata di U&D che è stata registrata nelle scorse ore, ha regalato molti colpi di scena al pubblico presente.

Le anticipazioni che impazzano in rete, infatti, fanno sapere che la maggior parte delle coppie che si stavano formando nel Trono Over, sono "scoppiate" per svariate ragioni.

Tina ha deciso di iniziare con Biagio e Sara: i due hanno reso pubblica l'intimità che c'è stata tra loro qualche sera prima, ma poi il cavaliere ha spiazzato tutti quando ha detto che intendeva chiudere il rapporto. Il napoletano ha definito poco passionale la dama, per questo ha scelto di non frequentarla più: critiche all'uomo e sostegno per la donna da parte degli opinionisti del dating-show.

Anche Isabella ha voluto mettere fine al legame che stava coltivando da qualche settimana con un signore: la protagonista del cast non è rimasta colpita dal suo corteggiatore e per questo motivo ha interrotto la loro conoscenza.

La furia di Maria De Filippi negli studi di U&D

La registrazione di U&D dell'1 maggio, è proseguita con il ritorno in studio di Armando. Il cavaliere si è assentato per qualche settimana pare per motivi di lavoro, ma il suo rientro in studio è stato tutt'altro che piacevole.

Patty ha raccontato a tutti delle affettuosità che ci sono state tra lei e Incarnato un po' di tempo fa (baci da 15 minuti in una camera d'albergo), ma lui ha provato a smentirla una volta che si è presentato davanti alle telecamere.

Maria De Filippi ha immediatamente preso le parti della dama quando, infervorandosi, ha invitato il napoletano a dire la verità e a non nascondere come al solito i flirt che vive lontano dai riflettori. Gli opinionisti Gianni e Tina hanno attaccato il protagonista del Trono Over, ma lui si è rivolto soltanto alla padrona di casa quando ha ammesso a mezza bocca che tra lui e la donna ci sarebbe stato più di un bacio.

La conduttrice ha rimproverato Armando per le bugie che racconta e anche Ida è intervenuta per ricordare che il cavaliere aveva provato a tenere nascosto anche il bacio che c'è stato tra loro ai tempi della loro frequentazione.

Gemma resta di nuovo da sola a U&D

Un piccolo spazio della puntata di U&D registrata sabato 1° maggio, poi, è stato dedicato a Gemma Galgani e alla sua conoscenza con Aldo. Il cavaliere ha raccontato che, dopo essersi scambiato qualche bacio a stampo con la torinese, ha capito che tra loro non potrebbe mai esserci un legame più profondo dell'amicizia, per questo ha deciso di chiudere.

La "regina" del Trono Over, dunque, è di nuovo single e, contrariamente a quello che accade di solito, si è parlato di lei per pochissimo tempo (cinque minuti al massimo stando a quello che riportano le anticipazioni del web).

Tra Elisabetta e Luca, infine, si è rotto qualcosa: la dama ha spiegato che è stata sua la scelta di interrompere la frequentazione con il cavaliere con il quale ha vissuto dei momenti di intimità nel recente passato. Tina e Gianni sono convinti che sia stato lui a spingere lei a mettere fine al loro rapporto comportandosi in modo freddo e distaccato.

I blog fanno sapere che alcune scene potrebbero essere tagliate in fase di montaggio: a un certo punto, infatti, Cipollari ha offeso Luca con epiteti che Maria De Filippi ha preferito "censurare".