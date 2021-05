Le prossime puntate di Una vita, in onda su Canale 5, saranno ricche di colpi di scena. Ramon riceverà una lettera di Ursula scritta da Dicenta prima di morire e nella quale la donna rivelerà che è stata Genoveva ad ordinare il suo omicidio. Anche altri vicini riceveranno le missive e scoppierà il caos nel quartiere, mentre Felipe sarà l'unico a non leggere la sua.

Ramon scopre che dietro il suo tentato omicidio c'è Genoveva

Ad Acacias, dopo la morte di Ursula, ci saranno in arrivo nuovi guai per i residenti. Dicenta infatti, prima di morire, aveva scritto diverse missive indirizzate a molti dei vicini, tutte con lo scopo di far aprire loro gli occhi.

In particolare, i fan di Una vita vedranno che uno dei destinatari delle lettere sarà Ramon Palacios. Leggendo quanto scritto da Ursula, Ramon scoprirà che dietro il suo tentato omicidio di qualche tempo prima c'era la mano di Genoveva. I fan più attenti ricorderanno che, al tempo in cui era ancora in vita Alfredo Bryce, Genoveva aveva ordinato l'omicidio di Ramon per impedirgli di scoprire la verità sulla truffa del Banco Americano.

Le lettere di Ursula seminano il caos ad Acacias

La rivelazione postuma di Ursula, come prevedibile, non lascerà indifferente Ramon, il quale non saprà se raccontare a Felipe quanto appena scoperto, visto che Alvarez Hermozo si starà per sposare proprio con Genoveva.

Ramon non sarà l'unico ad essere messo di fronte alla realtà. Ursula, infatti, avrà fatto in modo di far recapitare anche ad altri personaggi delle lettere rivelatrici. Una di queste sarà indirizzata ad Agustina, la quale scoprirà che dietro al suo tentato suicidio vi era anche lo zampino di Genoveva. La domestica di Felipe non reagirà affatto bene e aggredirà Salmeron.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Sarà Felipe a cercare di mettere pace tra Agustina e Genoveva. I fan vedranno dunque che Ursula seminerà il caos e il panico nel quartiere anche dopo essere morta.

Una vita, anticipazioni: Felipe straccia la lettera di Ursula senza leggerla

Le missive di Dicenta sveleranno molti segreti. Camino, ad esempio, verrà a sapere che Ursula era a conoscenza della sua relazione con Maite.

Marcelina, invece, affronterà Servante. L'unico a non leggere la lettera di Ursula sarà Felipe. L'avvocato, infatti, la straccerà ancor prima di aprirla e così non verrà a conoscenza degli intrighi orditi alle sue spalle da Genoveva. I due, quindi, sembreranno avvicinarsi a grandi passi al matrimonio.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che la soap Tv Una vita va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 14:10. Per rivedere gli episodi già trasmessi, invece, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.