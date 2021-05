A pochi minuti dalla fine della puntata di Uomini e donne del 24 maggio, in rete è stato pubblicato un video con lo sfogo di Carolina dopo la scelta. La corteggiatrice che Giacomo ha rifiutato ha parlato con la redazione e si è detta ugualmente soddisfatta del percorso che ha fatto anche se verso una persona sbagliata. Il Trono Classico ha chiuso i battenti e dà appuntamento a settembre, quando sarà animato da nuovi giovani tronisti.

La reazione di Carolina nel backstage di Uomini e Donne

È da poco andata in onda la scelta di Giacomo, l'ultimo tronista di Uomini e Donne ad aver preso una decisione.

Il ragazzo si è fidanzato con Martina, la mora spasimante che per mesi ha provato a conquistarlo organizzandogli esterne romantiche e sorprese. Prima di abbracciare e baciare la nuova compagna, però, Czerny si è confrontato con Carolina. La corteggiatrice ha reagito male al rifiuto, tant'è che ha rimproverato al ligure un comportamento forse troppo affettuoso soprattutto negli ultimi incontri che hanno avuto fuori dagli studi Elios.

Quando il protagonista del Trono Classico le ha chiesto un saluto e una stretta di mano, la bionda Ronca ha detto no e ha raggiunto il backstage in fretta e furia. Maria De Filippi ha provato a giustificare il gesto della ragazza con la sua giovane età, ma Giacomo c'è rimasto male quando gli è stato negato un arrivederci dopo tanti mesi di frequentazione.

Le corteggiatrici di Uomini e Donne conquistano il pubblico

Mentre in studio si completava il fidanzamento tra Giacomo e Martina, Carolina è stata raggiunta dalle telecamere di Uomini e Donne per una reazione a caldo alla non scelta. La corteggiatrice è riuscita a trattenere le lacrime ma non la delusione. Subito dopo essere stata rifiutata, infatti, Ronca si è detta felice del percorso che ha fatto in questi mesi, quello che le ha permesso di conoscere una persona che ad oggi non ricambia il suo sentimento.

"Ora mi sento come vuota dentro, quasi svuotata. Ma non mi pento di nulla. Sono stata me stessa", ha fatto sapere la giovane nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando lunedì 24 maggio. Prima di lasciare definitivamente il dating-show, la ragazza ha augurato a se stessa di poter incontrare qualcuno che possa apprezzarla e amarla come merita, cosa che Giacomo non è riuscito a fare soprattutto sul finire del suo percorso.

Ultima settimana di programmazione per Uomini e Donne

Quella che è stata trasmessa su Canale 5 lunedì 24 maggio è una delle ultime puntate della stagione 2020/2021 di Uomini e Donne. Venerdì prossimo, infatti, il dating-show condotto da Maria De Filippi andrà "in vacanza", ovvero darà appuntamento a metà settembre circa con nuove storie da raccontare.

Il 31 maggio, infatti, alle ore 14:45 andrà in onda una soap opera turca che ha per protagonista l'amatissimo Can Yaman: questa serie farà compagnia al pubblico per tutta l'estate, fino a quando i Troni Classico e Over non torneranno dopo lo stop.

L'amore tra Giacomo e Martina, dunque, è solo l'ultimo in ordine di tempo tra quelli che sono sbocciati negli studi Elios in questi mesi.

A innamorarsi davanti alle telecamere in questo periodo sono stati: Jessica e Davide, Chiara e Davide, Massimiliano e Vanessa, Samantha e Alessio (le ultime due coppie sono state ospiti della puntata in cui il collega Czerny ha fatto la sua scelta).

L'unica unione che non ha superato l'impatto con la vita quotidiana è quella tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. La tronista e il corteggiatore si sono frequentati per poche settimane, nel corso delle quali si sono accorti di avere stili di vita troppo diversi e inconciliabili.