Martedì 9 febbraio alle 21:00 allo stadio Maradona di Napoli si è giocata la partita di Coppa Italia Napoli-Como. La squadra allenata da Antonio Conte è uscita dal campo sconfitta dopo i rigori e quindi è stata eliminata dalla competizione.

Al 39' minuto gli ospiti erano passati in vantaggio grazie al rigore messo a segno da Baturina, mentre al 46' del secondo tempo Vergara aveva pareggiato i conti. La partita è rimasta inchiodata per tutto il tempo al punto che al triplice fischio finale, con il nuovo regolamento la sfida si è decisa ai calci di rigore.

I tifosi partenopei hanno accettato in parte la sconfitta, poiché hanno avuto qualcosa da ridire sull'arbitraggio di Manganiello: secondo loro, Ramon è stato graziato dal secondo giallo che avrebbe lasciato il Como in 10. Non a caso al minuto 53, Fabregas ha deciso di sostituire il proprio difensore.

Impazza la protesta dei tifosi partenopei contro Manganiello

Su X, tifosi partenopei hanno criticato duramente l'arbitraggio di Manganiello, convinti che con la doppia ammonizione del difensore del Como la partita sarebbe cambiata in favore della squadra di casa: "La cosa più inquietante di Napoli-Como è che sul secondo episodio di Ramon, Manganiello è praticamente a due metri e, nonostante ciò, decide di non ammonirlo.

Incapacità o malafede, non lo so. So che è un qualcosa che inquieta. La classe arbitrale va rifondata". A fare eco ci ha pensato un altro tifoso: "Secondo fallo da giallo non dato e il Como si ritrova con il regalo dell’arbitro, gioca in 11 quando doveva rimanere in 10. Fabregas sostituisce il suo difensore, perché apprezza il regalo. Pagliacci voi, la Serie A e tutti quelli che fanno tweet senza senso". Un utente ha aggiunto: "Como graziato contro il Napoli: manca il secondo giallo a Ramon per l'intervento in netto ritardo su Hojlund. Poco dopo Fabregas, fiutato il pericolo, sostituisce subito il difensore con Kempf". Un utente ha tagliato corto: "Non ricordo una stagione simile in cui il Napoli viene sempre castigato dagli arbitri". Un utente ha parlato di proteste sacrosante da parte dei giocatori partenopei e dello stesso Conte: "Incredibile la non espulsione di Ramon".