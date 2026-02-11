Cuori 3 triplica: domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio andrà in onda su Rai 1 il gran finale di stagione. La fiction chiude in anticipo, non per mancanza di ascolti ma semplicemente per dare spazio alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Inizialmente la chiusura dei giochi olimpici sarebbero dovute andare in onda su Rai2, ma visto il grande successo riscosso per l'apertura, verrà trasmessa sul primo canale del digitale terrestre.

Cambio programmazione per Cuori 3

Il gran finale di Cuori 3 subisce un cambio di programmazione: anziché andare in onda domenica 22 febbraio, verrà trasmessa martedì 17 febbraio su Rai 1.

La decisione è stata presa dai vertici in seguito alla promozione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che è passata dai Rai2 a Rai 1. La serie tv che vede protagonisti Pilar Fogliati e Alberto Ferraris sfiderà l'ultima puntata di Colpa dei sensi in onda su Canale 5.

Dunque tutti coloro che intendono seguire cosa succederà alle Molinette di Torino vivranno una full immersion visto che la serie andrà in onda per tre serate consecutive. Tra i vari spettatori c'è anche chi già si sta chiedendo se ci sarà una quarta stagione.

Trama prossimi episodi

Nei prossimi episodi di Cuori 3, il matrimonio tra Delia e Alberto inizia a scricchiolare: mentre la dottoressa Brunello si trovava in sala operatoria ad operare d'urgenza Recchi, Ferraris l'ha tradita con Irma.

Dopo aver cercato più volte Alberto, la cantante decide di vendicarsi raccontando il tradimento a Delia. Nel frattempo la dottoressa scopre di essere in dolce attesa del suo primo figlio dopo ripetuti tentativi andati a male. La vita di Ferraris e Brunello verrà sconvolta da un altro evento: Irma infatti scopre una cosa legata alla morte del suo fidanzato che ha a che fare con il trapianto di cuore di Luisa (sorella di Alberto).

Per Helmut e Virginia le cose non andranno meglio: lui è sempre più ossessionato dall'ambizione, al punto che durante un litigio darà uno schiaffo alla moglie. Dal canto suo Virginia trova rifugio tra le braccia di Fausto che ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore.