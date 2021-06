Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri, sabato 16 giugno 2021, caratterizzata in prime time dalla seconda partita degli Europei 2021 della Nazionale Italiane, impegnata nella sfida contro la Svizzera. Gli Azzurri sono riusciti ad imporsi non solo sul campo ma anche dal punto di vista auditel, conquistando un risultato a dir poco clamoroso in prime time che ha superato il 50% di share. In daytime, invece, ascolti in calo sia per Mr Wrong con Can Yaman che per la serie Love is in the air, trasmesse nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Boom di ascolti su Rai 1 per Italia-Svizzera: i dati del 16 giugno

Nel dettaglio, la sfida del prime time di ieri 16 giugno, ha visto trionfare a mani basse l'incontro tra Italia e Svizzera valido per gli Europei di calcio 2021.

L'incontro, valido per la gara a gironi, ha segnato un ascolto netto di ben 13,3 milioni di spettatori in prime time su Rai 1, totalizzando il 51,90% di share.

Ottimi ascolti anche per il pre-partita del match curato da Rai Sport che ha ottenuto un ascolto netto di 8,2 milioni di spettatori pari al 36,87% di share.

Al termine della partita, vinta dalla Nazionale italiane per ben tre reti a zero, è andato in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione Notti Europee che ha incollato ai televisori una media di 1,7 milioni di spettatori pari al 18,25% di share.

Flop Grand Hotel, resiste Chi l'ha visto: gli ascolti del 16 giugno

Un vero e proprio trionfo la partita dell'Italia che con questi ascolti record ha lasciato "le briciole" alle altre reti.

Ad uscirne peggio è stata la Serie TV spagnola Grand Hotel, trasmessa in prime time su Canale 5.

L'appuntamento di questo mercoledì 16 giugno ha registrato il clamoroso ascolto flop di poco inferiore a 1,3 milioni di spettatori pari al 6% di share. Rispetto all'esordio, quindi, la serie ha perso circa quattro punti percentuali.

E' andata decisamente meglio a Chi l'ha visto, la trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli che ieri sera ha ospitato Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone. La trasmissione è stata seguita da una media di oltre 2 milioni di fedelissimi spettatori arrivando a toccare il 9,30%.

Calano gli ascolti di Mr Wrong e Love is in the air su Canale 5

Per quanto riguarda il daytime della giornata di ieri 16 giugno, calano gli appuntamenti con le serie tv di Canale 5. Alle 14:45 la puntata di Mr Wrong con Can Yaman ha ottenuto un ascolto di circa 1,8 milioni di spettatori pari al 15,96% di share.

A seguire, invece, Love is in the air ha appassionato una media di circa 1,6 milioni di telespettatori fermandosi al 16,55%. Rispetto alle scorse puntate, quindi, le due serie televisive hanno registrato una flessione del numero di spettatori, al punto che quella con Can Yaman è crollata sotto la soglia del 16%.

In access prime time, complice la messa in onda della partita dell'Italia, crollano anche gli ascolti di Paperissima Sprint.

L'appuntamento con il programma ideato da Antonio Ricci, è stato seguito da una media di circa 1,8 milioni di spettatori pari al 7,99% di share.