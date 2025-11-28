Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore in programma dall'1 al 5 dicembre su Rai 1 rivelano che Matteo Portelli porterà alla luce una vecchia foto della sua infanzia in cui compariranno anche i fratelli Marchesi, con la quale riuscirà a incastrarli.

Odile, invece, si mostrerà perfida nei confronti di sua mamma Adelaide, dato che sarà intenzionata a svelarle la verità in merito alle imminenti nozze tra Marcello Barbieri e la sua nuova fiamma Rosa Camilli, lasciando senza parole la contessa.

Matteo incastra Ettore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 dicembre

Matteo entrerà in possesso di una vecchia foto della sua infanzia che lo ritrae in compagnia dei gemelli Marchese.

Sarà sua mamma a dargliela, a dimostrazione del fatto di conoscere molto bene i segreti familiari dei due gemelli, e Matteo deciderà di darla a Odile, per fare in modo che possa consegnarla al suo socio Ettore.

La reazione del ragazzo, quando si ritroverà tra le mani questa vecchia foto del passato non sarà delle migliori: Ettore si renderà conto di essere stato incastrato da Matteo e si metterà subito in azione per fare in modo che quella foto possa sparire definitivamente dalla circolazione, così da non veder fallire il suo piano di vendetta, architettato assieme alla sorella.

Odile perfida e senza scrupoli con sua mamma Adelaide

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dall' 1 al 5 dicembre, inoltre, rivelano che Odile scoprirà che Marcello ha scelto di convolare a nozze con la sua fidanzata Rosa Camilli e deciderà di intervenire subito.

La ragazza si mostrerà perfida e cattiva nei confronti della mamma, dato che le darà la notizia senza alcun tipo di scrupoli, lasciandola profondamente amareggiata e senza parole.

Adelaide resterà sconvolta e deciderà di convocare subito il suo ex Marcello per un confronto diretto, avanzando una richiesta ben precisa.

Adelaide ha sofferto moltissimo per l'addio di Marcello Barbieri

Nelle puntate precedenti della soap opera, Adelaide ha vissuto uno dei periodi più bui e drammatici della sua vita dopo che Marcello ha scelto di annullare definitivamente le loro nozze e voltare pagina assieme alla giornalista del Paradiso Market.

La contessa, amareggiata, si è chiusa nella sua dimora e per giorni è rimasta a letto, in preda alla depressione per questa batosta che le è stata data da colui che pensava potesse essere il suo compagno di vita.

Odile è stata preziosa per sua mamma, dato che è riuscita a farle ritrovare il sorriso così come Umberto Guarnieri, il quale ha spronato la sua ex fiamma a rialzarsi in piedi e riprendere in mano la sua vita.