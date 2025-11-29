Nuovo cambio programmazione per la soap opera La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5.

A partire dal mese di dicembre, infatti, gli appuntamenti serali della domenica saranno sospesi dal palinsesto per lasciare spazio al ritorno di Chi vuol essere milionario condotto da Gerry Scotti.

La serie turca, quindi, non andrà più in onda di domenica ma proseguirà con la doppia puntata settimanale, che si sposterà nel prime time del mercoledì.

Come cambia la programmazione de La notte nel cuore su Canale 5

L'appuntamento con La notte nel cuore è confermato nella fascia serale di Canale 5 alla luce degli ottimi ascolti che, in questi primi mesi della stagione autunnale, ha saputo registrare tenendo testa agli show e alle fiction trasmesse nella stessa fascia oraria su Rai 1.

Dopo aver deciso inizialmente di sospendere la doppia puntata serale in vista del mese di dicembre, alla fine c'è stato un ripensamento in casa Mediaset.

La decisione finale è quella di proseguire con il raddoppio anche durante il periodo delle feste natalizie, così da assicurarsi una doppia serata settimanale in grado di superare la soglia dei 2,4 milioni di spettatori fissi e punte del 17% di share.

Dal 10 dicembre la soap La notte nel cuore prevista anche di mercoledì sera

Dal 1° dicembre, però, la programmazione della serie incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay subirà delle sostanziali variazioni di palinsesto dato che non sarà più in onda di domenica sera, così come è accaduto nel corso di queste settimane.

I nuovi episodi de La notte nel cuore saranno trasmessi sempre di martedì sera e poi, dal 10 dicembre in poi, la soap andrà in onda anche di mercoledì.

Di domenica sera, invece, si punterà sulla messa in onda di Chi vuol essere milionario: il quiz a premi tornerà in onda con la versione speciale del Torneo, condotto sempre da Gerry Scotti, che potrà contare sull'ottimo traino lasciato in eredità da La ruota della fortuna, il quiz dell'access prime time di Canale 5 che viaggia su una media di 5,3 milioni di spettatori fissi al giorno.

Il successo delle serie turche nel palinsesto serale di Canale 5

Intanto, alla luce degli ottimi ascolti registrati dalle serie turche in queste prima parte della stagione autunnale, si è scelto di proseguire con la messa in onda di nuovi prodotti in prime time.

Al venerdì sera, da dicembre, non ci saranno più le nuove puntate di Tradimento bensì andranno in onda gli episodi inediti della serie Io sono Farah con protagonista Demet Ozdemir, la quale tornerà in onda dopo il successo di questa estate dove aveva raggiunto punte del 26% di share nella fascia pomeridiana, superando anche i 2,1 milioni di telespettatori.