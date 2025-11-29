La puntata di Un posto al sole di venerdì 28 novembre si è conclusa con un momento toccante tra Alice e Vinicio. Negli ultimi istanti dell’episodio, la giovane Pergolesi ha portato il ragazzo a casa sua, probabilmente con l’intenzione di farlo trasferire nell’appartamento di Ferri. Una novità che ha colto di sorpresa Roberto, Marina ed Elena. Tuttavia, gli sviluppi non si fermeranno qui.

Le anticipazioni delle puntate in onda dall’8 al 12 dicembre rivelano che i due ragazzi prenderanno una decisione importante, destinata a cambiare le dinamiche della soap di Rai 3.

Alice e Vinicio sceglieranno infatti di lasciare Napoli per trasferirsi a Londra, ed Elena potrebbe decidere di seguire sua figlia.

Un posto al sole trame dicembre: Chiara Petrone abbandona Gennaro Gagliotti e si affida a Filippo

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Roberto e Marina proseguiranno la loro battaglia contro Gennaro. Ci sarà, però, una svolta importante: Chiara deciderà di non stare più dalla parte di Gagliotti e affiderà a Filippo la gestione dei suoi affari ai Cantieri.

A conti fatti si tratterà di una vittoria significativa per i coniugi, mentre Gennaro si ritroverà nuovamente in minoranza. Quest'ultimo, però, non si arrenderà e continuerà a portare avanti i suoi piani con la solita determinazione.

Sullo sfondo di questa lotta per il controllo dei Cantieri si svilupperà la storia d'amore tra Alice e Vinicio. I due riusciranno a riavvicinarsi e il loro legame diventerà sempre più solido, tanto da spingerli verso una scelta radicale.

Alice e Vinicio sempre più vicini

Non è ancora chiaro se Vinicio resterà effettivamente a vivere a casa di Roberto e Marina, ma di certo la relazione tra i due ragazzi procederà a gonfie vele. Alice si dimostrerà determinata a difendere con le unghie e con i denti questa storia.

La giovane Pergolesi aveva inizialmente voltato le spalle a Vinicio, dopo essere rimasta delusa dal suo comportamento, ma adesso ha capito che è proprio lui l'uomo che vuole al suo fianco e non permetterà a nessuno di portarglielo via.

Un doppio addio

Nonostante inizialmente tutto sembri procedere con tranquillità, con il passare dei giorni la situazione precipiterà. Alice ricostruirà l'intera vicenda e si renderà conto che la sua famiglia ha sfruttato la fragilità di Vinicio per raggiungere i propri scopi, in particolare per riprendersi il controllo dei Cantieri. Marina finirà sul banco degli imputati e questo provocherà una delusione enorme nella ragazza. Il rapporto con i suoi cari sembrerà compromesso in modo irreparabile. Elena proverà a fare da mediatrice tra le parti coinvolte, ma i suoi tentativi non serviranno a nulla. La distanza tra Alice da una parte e Roberto e Marina dall'altra diventerà un muro invalicabile.

Di fronte a questa situazione insostenibile la giovane Pergolesi prenderà una decisione drastica e deciderà di partire per Londra insieme a Vinicio.

Elena resterà nella disperazione più totale e senza la minima idea di come recuperare il legame con sua figlia. Non è escluso però che la donna possa decidere di tornare anche lei nella capitale inglese pur di non perdere Alice.