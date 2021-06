Can Yaman continua ad essere uno dei volti più amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano. L'attore turco, in queste settimane, è al centro dell'attenzione non solo per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta, ma anche per quelli che saranno i suoi prossimi impegni professionali sul piccolo schermo. In particolar modo, Can sarà protagonista della nuova serie tv Sandokan, già interpretata diversi anni fa da Kabir Bedi. Una serie che fa gola a diversi broadcaster televisivi, al punto che Can sarebbe super-corteggiato sia da Rai che da Mediaset.

Il nuovo impegno tv di Can Yaman: sarà Sandokan

Nel dettaglio, le riprese del remake di Sandokan, che vedrà protagonista Can Yaman, partiranno questa estate e terranno impegnato l'attore turco per gran parte delle prossime settimane.

Trattasi di un nuovo progetto in otto episodi della durata di 50 minuti ciascuno, dove la parola d'ordine sarà "modernità". Il pubblico che ha seguito la prima versione di Sandokan con Kabir Bedi, dovrà aspettarsi una versione completamente differente e del tutto nuova, così come ha spiegato l'ad di Lux Vide. Can Yaman non sarà l'unico protagonista di questa serie, dato che al suo fianco ci sarà anche Luca Argentero, protagonista già di fiction di grande successo come nel caso di Doc - Nelle tue mani, di cui è in fase di preparazione la seconda serie.

Per il nuovo Sandokan, Can sarebbe conteso da Rai e Mediaset

Sta di fatto che questo remake di Sandokan avrebbe reso Can Yaman uno degli attori più corteggiati del momento.

L'attore, infatti, sarebbe conteso tra Rai e Mediaset per la messa in onda della serie televisiva che andrà in onda prossimamente. Chi riuscirà ad avere la meglio? Su quale rete andrà in onda la serie con Yaman? Sui canali Mediaset, in questi anni, sono stati trasmessi diversi prodotti di successo che l'hanno visto protagonista, tra cui Bitter Sweet, DayDreamer e Mr Wrong.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia anche il passaggio in Rai, come guest star della fiction Che Dio ci aiuti, ha fatto bene a Can e gli ascolti lo hanno premiato a mani basse.

Si torna a parlare di nozze tra Can e Diletta Leotta

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda legata alla messa in onda di Sandokan in televisione, Can Yaman continua ad essere al centro del Gossip per la sua love story con Diletta Leotta.

Ormai sembrerebbe che i due non si nascondano più, come testimoniano gli scatti delle vacanze che hanno fatto assieme in queste ultime settimane, tra Capri e la Sicilia. Intanto, su alcune riviste si è tornato a parlare anche dell'ipotesi nozze in arrivo tra Can e Diletta: possibile che i due diventeranno marito e moglie al più presto? Si scoprirà nelle prossime settimane.