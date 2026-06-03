La storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic sembra essere arrivata al capolinea. Dopo mesi di confronti e tentativi di trovare un'intesa per il rinnovo contrattuale, le parti non sarebbero riuscite a raggiungere un accordo e il centravanti serbo sarebbe destinato a lasciare Torino al termine della stagione.

Una decisione che rappresenta uno spartiacque importante per il club bianconero, chiamato ora a ridisegnare il proprio reparto offensivo in vista del prossimo campionato. Vlahovic era arrivato alla Juventus nel gennaio del 2022 come uno degli investimenti più importanti della storia recente del club, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento tecnico del presente e del futuro bianconero.

Le aspettative, però, non sono mai state completamente soddisfatte. Tra problemi fisici, periodi di rendimento altalenante e una squadra spesso incapace di valorizzarne le caratteristiche, il rapporto tra il serbo e la Juventus ha vissuto continui alti e bassi.

Nelle ultime settimane la dirigenza aveva provato a definire il futuro del giocatore, ma le distanze economiche sarebbero rimaste significative. Da una parte la richiesta dell'entourage del calciatore, dall'altra la volontà del club di ridurre il peso salariale all'interno del nuovo progetto tecnico.

Trattativa chiusa: nessun accordo sul nuovo contratto

La separazione sarebbe maturata al termine di una lunga trattativa che non ha mai trovato una vera svolta.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la Juventus avrebbe incontrato il padre del calciatore per cercare un'intesa definitiva sul rinnovo, senza però ottenere il risultato sperato.

Il nodo principale sarebbe stato rappresentato dall'ingaggio. La Juventus non avrebbe avuto intenzione di confermare le attuali cifre percepite dall'attaccante e avrebbe proposto condizioni economiche differenti rispetto a quelle richieste dal giocatore.

La distanza tra domanda e offerta avrebbe quindi portato alla decisione di interrompere definitivamente il dialogo. Una scelta che consentirebbe alla società di programmare il futuro senza ulteriori incertezze e allo stesso tempo permetterebbe a Vlahovic di valutare nuove opportunità per la propria carriera.

Si chiude così un capitolo iniziato oltre quattro anni fa. Con la maglia bianconera Vlahovic ha collezionato 168 presenze, realizzando 68 reti e servendo 16 assist. Nel suo palmarès juventino figura una Coppa Italia conquistata grazie anche a una sua rete nella finale contro l'Atalanta.

Numeri che non sono bastati a trasformarlo in quel leader offensivo che la Juventus immaginava al momento dell'investimento effettuato nel gennaio 2022.

Kolo Muani tra le opzioni per il futuro attacco della Juventus

Parallelamente alla definizione della vicenda Vlahovic, la Juventus avrebbe già iniziato a valutare i possibili sostituti per il reparto offensivo. Tra i profili che continuano a essere monitorati con particolare attenzione ci sarebbe quello di Randal Kolo Muani.

L'attaccante francese, rientrato al Paris Saint-Germain dopo la parentesi in prestito al Tottenham, resta uno dei nomi maggiormente apprezzati dall'area tecnica bianconera. Le sue caratteristiche tecniche e la sua duttilità tattica vengono considerate particolarmente adatte alle esigenze della squadra.

L'operazione, tuttavia, si presenta complessa sotto il profilo economico. La Juventus dovrebbe trovare un'intesa sia con il club francese sia con il giocatore, il cui ingaggio rappresenta uno degli aspetti più delicati della trattativa.

Nei prossimi mesi la dirigenza sarà chiamata a prendere decisioni decisive per la costruzione della nuova Juventus. L'addio di Vlahovic apre infatti uno scenario completamente nuovo sul fronte offensivo e costringerà il club a individuare il profilo giusto per guidare l'attacco del futuro.