Lavori in corso per la nuova domenica pomeriggio Mediaset. Archiviata la Domenica Live di Barbara D'Urso, a partire dal prossimo mese di settembre, Canale 5 sarebbe pronta a puntare su un programma completamente differente, incentrato soprattutto sull'intrattenimento e sul varietà. Tra i nomi che sono spuntati fuori in queste ore, oltre a quello di Lorella Cuccarini, vi è anche quello di Stefano De Martino, reduce dall'esperienza come giurato ad Amici 20, dopo il suo trascorso in Rai alla guida di diverse trasmissioni di successo tra cui Made in Sud e Stasera tutto è possibile.

La nuova domenica Mediaset riparte senza Barbara d'Urso

Nel dettaglio, per la nuova domenica pomeriggio sembrerebbe che Mediaset abbia intenzione di puntare sull'intrattenimento puro e, in questo modo, eliminare la cronaca nera e l'attualità, che è stata al centro delle trasmissioni di Barbara d'Urso del giorno di festa, per svariati anni.

In autunno, infatti, la conduttrice partenopea perderà la conduzione di ben due trasmissioni: oltre a Domenica Live non ci sarà spazio neppure per il ritorno in prime time di Live - Non è la d'Urso, il talk show che quest'anno è stato sospeso in anticipo per bassi ascolti, lasciando spazio alle puntate speciali di Avanti un altro - Pure di sera condotto da Paolo Bonolis.

E così, a partire dalla prossima stagione autunnale, Mediaset vorrebbe puntare su dei nuovi nomi per rilanciare la domenica pomeriggio di Canale 5.

Lorella Cuccarini, dopo Amici, potrebbe approdare alla domenica pomeriggio con De Martino

Il primo nome venuto fuori è quello di Lorella Cuccarini, rientrata a Mediaset grazie a Maria De Filippi che l'ha scelta come insegnante di ballo ad Amici 20.

La presenza della Cuccarini non passerebbe inosservata nel dì di festa del Biscione, dato che in passato si è già cimentata in trasmissioni di successo della domenica pomeriggio, tra cui Buona Domenica che ha condotto per diverse edizioni negli anni 80-90 ma anche Domenica In che ha presentato in tempi più recenti su Rai 1.

Ma Lorella Cuccarini potrebbe non essere sola in questa nuova avventura domenicale Mediaset, dato che le ultime indiscrezioni rivelano che al suo fianco potrebbe esserci Stefano De Martino.

Stefano De Martino candidato alla domenica pomeriggio di Canale 5

Il conduttore partenopeo, ex ballerino di Amici, è uno dei pupilli di Maria De Filippi che quest'anno è rientrato a Mediaset proprio come giurato del talent show di Canale 5.

E così, dopo le fortunate esperienze maturate in Rai, per l'ex marito di Belen Rodriguez potrebbe aprirsi la porta del Biscione dove si cimenterebbe per la prima volta come conduttore.

Riusciranno Lorella Cuccarini e Stefano De Martino a spuntarla a prendere il posto di Barbara d'Urso da settembre? Lo scopriremo nelle prossime settimane.