L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore proseguirà per tutta la stagione estiva. La Rai ha scelto di trasmettere le repliche della passata serie della soap, così da non lasciare soli i telespettatori durante i caldi mesi di questa stagione estiva, prima della messa in onda delle nuove puntate che andranno a comporre la sesta stagione. Tuttavia, a partire da questo lunedì 28 giugno, ci sarà un cambio programmazione importante che riguarderà l'orario di inizio della soap opera, la quale verrà anticipata di un'ora.

La soap Il Paradiso delle signore cambia programmazione dal 28 giugno

Nel dettaglio, la nuova programmazione estiva di Rai 1, a partire da questo lunedì 28 giugno 2021, prevede che l'appuntamento con Il Paradiso delle signore non sarà più trasmesso nell'orario canonico che va dalle 15:55 alle 16:35 circa.

Le repliche della quarta stagione della soap opera campione di ascolti del primo pomeriggio, saranno trasmesse a partire dalle ore 14:50 circa, subito dopo l'appuntamento con Il Pranzo è servito, il game show condotto da Flavio Insinna, che tornerà in onda in daytime con una nuova attesissima edizione.

La durata del game show, sarà di soli 50 minuti al giorno e questo ovviamente determinerà un cambio generale di tutto l'assetto del palinsesto pomeridiano estivo di Rai 1.

La Rai anticipa di un'ora l'inizio de Il Paradiso

Il Paradiso delle signore, quindi, anticiperà di un'ora l'orario di inizio in televisione e poi a seguire, dalle ore 15:30 circa, sarà trasmessa la nuova edizione di Estate in diretta, il talk show di Rai 1 che mescola attualità, cronaca e spettacolo, condotto da Roberta Capua e da Gianluca Semprini.

Un cambio programmazione che sarà valido solo per la stagione estiva della rete ammiraglia, dato che dall'autunno in poi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 tornerà a essere quello standard.

Come è stato anticipato durante la presentazione ufficiale dei palinsesti, per la stagione tv 2021-2022, l'orario di messa in onda delle nuove puntate inedite resta fissato alle 15:55, subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6

Intanto, gli attori protagonisti della soap opera, sono ritornati già sul set per le riprese delle nuove puntate che andranno in onda da settembre in poi al pomeriggio.

I colpi di scena non mancheranno: le anticipazioni sulle trame rivelano che ci sarà l'atteso ritorno in scena della giovane Tina Amato, la quale ritornerà di nuovo a Milano dopo aver ottenuto un grande successo all'estero come cantante.

Occhi puntati anche su Vittorio Conti, il quale si ritroverà al centro della scena perché dovrà tenere in mano, da solo, le redini del grande magazzino.

Il sesto capitolo promette grandi novità e trame che, sicuramente, sapranno nuovamente intercettare il gradimento e il gusto del pubblico che, nel corso di questi anni, ha determinato il successo della soap opera in daytime.

Successo per Il Paradiso anche in replica

Anno dopo anno, gli ascolti de Il Paradiso sono cresciuti sempre più e dopo una media iniziale dell'11-12%, l'ultima stagione ha concluso con oltre il 17% di media e picchi superiori al 20%.

Un vero e proprio successo per questo prodotto tutto italiano che, anche in replica, sta dando soddisfazioni dal punto di vista Auditel.

La media delle puntate trasmesse fino ad oggi supera la soglia di 1,2 milioni di fedelissimi al giorno con uno share del 13-14%.

Numeri positivi, tenendo conto che su Canale 5, la serie turca Love is in the air, in prima visione assoluta, ottiene un ascolto netto del 16-17%, a poca distanza quindi dalla soap di Rai 1.