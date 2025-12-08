Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre rivelano che il rapporto tra Eduardo e Clara sarà sempre più in crisi. L'uomo sarà bugiardo nei confronti della moglie, dato che le nasconderà la verità sul suo interesse per Stella.

Intanto, Rosa sembrerà pronta ad accettare l'incarico come nuova portiera di Palazzo Palladini, mentre Viola farà un passo avanti nei confronti dell'ex Eugenio, chiedendogli di riprendere in mano le redini del loro rapporto con rinnovata fiducia.

Eduardo bugiardo con Clara: anticipazioni Un posto al sole 15-19 dicembre

Il rapporto tra Eduardo e Clara subirà una nuova battuta d'arresto a causa delle continue liti che i due si troveranno ad affrontare nel corso dei prossimi episodi di Upas.

Rosa cercherà in tutti i modi di riportare il sereno nella coppia, ignara del fatto che suo fratello da un po' di tempo stia portando avanti la sua frequentazione segreta con Stella, la quale sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Eduardo sarà bugiardo nei confronti di Clara, dato che la terrà all'oscuro di ciò che sta vivendo con Stella e delle emozioni forti che la ragazza gli sta facendo provare.

Rosa pronta a fare la portiera del palazzo, Viola torna da Eugenio

Le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Rosa sarà pronta a dare una svolta professionale alla sua vita, al punto da accettare il nuovo incarico come portiera di Palazzo Palladini.

Grazie ai suggerimenti di Otello, sarà pronta a barcamenarsi in questa nuova avventura che la vedrà protagonista nel corso dei prossimi mesi.

Viola, invece, si renderà conto di provare ancora qualcosa di intenso nei confronti di Eugenio e per tale motivo gli farà una proposta sorprendente: tornare insieme, come ai vecchi tempi, per ricostruire il loro nido familiare.

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Damiano ha messo in discussione la storia con Viola

Viola ha mostrato un profondo attaccamento nei confronti del suo ex Eugenio, soprattutto durante il periodo della malattia e dell’operazione al cuore che ha affrontato a Milano.

Pur di stargli vicino, Viola ha scelto di rinunciare alle sue vacanze estive con il compagno Damiano, finendo per mettere a durissima prova il loro rapporto.

Damiano non ha gradito il comportamento di Viola, al punto da mettere in discussione i suoi sentimenti, finendo così per riavvicinarsi alla sua ex compagna Rosa.