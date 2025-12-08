La programmazione delle reti Rai per il periodo natalizio 2025 prevede la messa in onda di alcuni film Disney che terranno compagnia al pubblico nella fascia del prime time.

Confermato anche l'appuntamento con L'anno che verrà, condotto da Marco Liorni nella serata del 31 dicembre, mentre Alberto Angela sarà al timone di una nuova serata evento del programma Stanotte a... che porterà gli spettatori alla scoperta della città di Torino.

Mara Venier, invece, non si fermerà per tutto il periodo delle feste natalizie e continuerà a tener compagnia al pubblico con Domenica In.

I film Disney tornano in prima serata nella programmazione Rai di Natale 2025

Anche per questo Natale 2025, la Rai proporrà alcuni film Disney in prime time. Il 19 dicembre è in programma la messa in onda di Mulan su Rai 2, mentre il 31 dicembre sarà la volta di Lilli e il vagabondo.,

Il 9 dicembre, invece, alle 20:20 su Rai Yoyo sono in programma i film Frozen – Le avventure di Olaf e Frozen – Forever.

Tra i titoli in programma quest'anno spiccano anche Cenerentola e Biancaneve, che saranno proposti nella fascia serale di Rai 1.

Per il periodo natalizio è confermata anche la messa in onda di una nuova puntata speciale del programma Stanotte a... condotto da Alberto Angela, che questa volta farà tappa a Torino.

Domenica In non si ferma, torna L'anno che verrà con Marco Liorni

Per la serata del 31 dicembre, invece, spazio a L'anno che verrà condotto da Marco Liorni con Cristiano Malgioglio e la partecipazione di diversi big della musica italiana, pronti a festeggiare con il pubblico l'arrivo del 2026.

Confermato anche l'appuntamento con le due serate evento del Circo di Montecarlo trasmesse in prime time su Rai 1.

Mara Venier, invece, proseguirà regolarmente la messa in onda del talk show Domenica In confermato per tutto il periodo festivo.

In access prime time, invece, spazio alle nuove puntate di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino.

Affari Tuoi messo in crisi dal successo de La ruota della fortuna

Una stagione decisamente complicata per De Martino dal punto di vista Auditel, dato che il successo di Affari Tuoi è stato in parte scalfito dalla messa in onda de La ruota della fortuna nella stessa fascia oraria.

Per il game di Rai 1, la media Auditel si è assestata sulla soglia di 4,5 milioni di spettatori a serata contro i 5,4 milioni registrati ogni sera dal game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui, in grado di sfiorare anche la soglia dei 6 milioni di fedelissimi in access prime time, con punte del 35% di share durante il gioco finale.