Quella di Can Yaman e Diletta Leotta è una vera e propria estate rovente. I due sono al centro del Gossip per la loro storia d'amore che continua a tenere banco sui social e sulle varie riviste di gossip, tra paparazzate varie e immagini che accendono la curiosità sulla coppia. In questi giorni, i due innamorati si sono concessi una vacanza insieme in Turchia, durante la quale hanno avuto modo di trascorrere del tempo in compagnia dei familiari dell'attore turco, ma anche di godersi un periodo di relax tutto per loro, durante il quale si sono lasciati trasportare dalla passione rovente.

Estate bollente per Can Yaman e Diletta Leotta: esplode la passione in mare

Nel dettaglio, Can e Diletta, anche durante il loro viaggio in Turchia, sono stati seguiti e immortalati dai paparazzi che li hanno beccati in atteggiamenti decisamente focosi.

L'attore turco e la sua nuova fidanzata, sono stati fotografati mentre si scambiavano coccole e baci roventi in barca.

E poi ancora Can è stato beccato nel momento in cui si lasciava andare a qualche "palpatina" di troppo verso la sua amata Diletta, che ormai sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Insomma la passione tra i due protagonisti del gossip del momento, sembra essere davvero alle stelle malgrado le critiche e i dubbi di chi, ad oggi, continua a ribadire che la loro sia soltanto una love story studiata a tavolino.

La coppia Can-Diletta se ne infischia delle critiche

Gli scatti della coppia lasciano ben poco spazio all'immaginazione e ormai, dopo aver cercato di mantenere la privacy, i due innamorati hanno scelto di viversi alla luce del giorno, incuranti delle critiche di troppo e delle polemiche che ruotano intorno a questa love story.

Intanto, dopo il viaggio fatto in Turchia, durante il quale l'attore ha presentato la sua fidanzata alla mamma, al papà e anche alla nonna, si torna a parlare di possibile matrimonio.

Le ultime indiscrezioni, rivelano che la famiglia di Can Yaman avrebbe dato il "via libera" alle possibili nozze con la conduttrice sportiva e non si esclude che il lieto evento, possa avvenire prima del previsto.

Si torna a parlare di nozze tra Can Yaman e Diletta

Tra le ipotesi al vaglio, infatti, ci sarebbe anche quella di vedere la coppia Can-Diletta unita in matrimonio, già il prossimo agosto.

La probabile data delle nozze, potrebbe essere quella del 16 agosto, un giorno importante per Diletta Leotta, dato che festeggerà anche il suo trentesimo compleanno.

La conduttrice si convincerà a compiere il grande passo verso l'altare? In passato aveva ammesso di non voler affrettare le tappe e di aver rimandato le nozze, ma non si esclude che possa aver cambiato idea.