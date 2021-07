Can Yaman continua ad essere il personaggio più seguito del momento. L'attore di Mr Wrong, in queste settimane è al centro del Gossip per il viaggio che ha scelto di fare in Turchia assieme alla sua fidanzata Diletta Leotta. Un modo per presentare la conduttrice sportiva ai suoi familiari, dato che fino a questo momento avevano avuto modo di vederla solo sui social e sui giornali di gossip. Un "ritorno a casa" per Can, il quale non ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con la sua amata mamma.

Il rapporto speciale tra Can Yaman e la sua mamma

Nel dettaglio, durante il viaggio fatto in Turchia, Diletta Leotta ha avuto modo di conoscere la giovane mamma del suo fidanzato, e pare proprio che la conduttrice abbia subito conquistato il gradimento della donna.

La mamma di Can, infatti, ha postato una foto sui suoi canali social, che la vedeva protagonista al fianco dell'attore e della sua fidanzata, con tanto di scritta: "Mio figlio e mia figlia".

Insomma Diletta ha fatto breccia nel cuore della mamma di Can e questa cosa non potrà che rendere felice l'attore di DayDreamer e Mr Wrong, il quale non ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con la donna che l'ha messo al mondo.

"Per me lei è sempre stata un punto di riferimento", ha dichiarato Can Yaman parlando della sua amata mamma e aggiungendo poi che l'ha avuto quando era molto giovane.

Le parole d'amore di Can per la sua mamma e le possibili nozze con Diletta

"Mi ha avuto molto giovane e questo credo rafforzi di più il nostro rapporto.

È davvero importante la sua opinione e la sua presenza", ha ammesso l'attore.

E, stando alle ultime indiscrezioni, dopo il viaggio in Turchia sarebbe stata proprio la mamma di Can a dare il "via libera" per le nozze con Diletta Leotta, al punto che si ipotizza già il matrimonio per il prossimo 16 agosto.

In attesa di scoprire se le nozze con Diletta verranno celebrate oppure no il prossimo 16 agosto, a partire da questa settimana, gli spettatori e fan di Can Yaman, dovranno fare i conti con una brutta notizia.

La serie tv Mr Wrong con Can Yaman sospesa dal daytime di Canale 5

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset, infatti, rivelano che la serie turca Mr Wrong - Lezioni d'amore, non sarà più in onda in daytime su Canale 5.

Al suo posto, a partire da lunedì 5 luglio, ci sarà spazio per la messa in onda di Brave and Beautiful, la nuova serie turca che debutterà alle 14:45 circa, prendendo il posto della serie con Yaman.

E così, le restanti puntate di Mr Wrong non andranno più in onda nella fascia del pomeriggio, ma passeranno in prime time. La serie, infatti, dal 6 luglio prossimo proseguirà solo con gli appuntamenti serali, in programma dalle 21:30 alle 00:30 circa.