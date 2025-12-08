Manca solo una settimana alla finale del Grande Fratello, e gli scommettitori hanno scelto i concorrenti che potrebbero piazzarsi sul podio di questa edizione. Anita è la favorita su tutti i siti (il suo successo è quotato al massimo 2.75 su Snai), mentre Giulia insegue ma resta ferma al secondo posto. Virtuale medaglia di bronzo per Jonas, il cui trionfo è quotato a 4.50 su Lottomatica.

Anita senza rivali verso la vittoria del Grande Fratello

Lunedì 15 dicembre sarà decretato il vincitore del Grande Fratello, ma i bookmakers sembrano avere già le idee chiare su chi potrebbe essere.

Da tempo la favorita è Anita, infatti la sua vittoria è quotata a 2.50 su AdmiralBet, BetFlag e Lottomatica e a 2.75 su Snai.

Da quando è iniziata l'edizione 2025 del reality, nessun concorrente è riuscito ad insidiare il primo posto delle piercer nella classifica degli scommettitori, e molto probabilmente rimarrà in testa fino alla finale della prossima settimana.

La medaglia d'argento virtuale va a Giulia, tant'è che il suo successo è quotato a 3.00 su Lottomatica, a 4.00 su BetFlag, a 4.50 su Snai e a 5.00 su AdmiralBet.

Il podio ideale dei bookmakers è completato da Jonas, terzo con la vittoria quotata a 4.50 su Snai, a 6.00 su Snai, a 8.00 a BetFlag e a 10.00 su AdmiralBet.

Donatella possibile outsider

Lunedì 8 dicembre saranno scelti i finalisti di quest'edizione del Grande Fratello, e qualche concorrente potrebbe scalare la classifica degli scommettitori.

Al momento Donatella sembra una delle poche in grado di raggiungere i tre inquilini favoriti secondo i bookmakers.

Il successo della donna nella puntata della prossima settimana, dunque, è quotato a 6.00 su BetFlag, a 7.00 su Lottomatica, a 7.50 su Snai e a 8.00 AdmiralBet.

In passato a vincere non sono sempre stati i favoriti della vigilia, quindi anche quest'anno non sarebbe da escludere l'exploit di uno o più outsider.

Le anticipazioni della semifinale

Stasera, 8 dicembre, Simona Ventura condurrà la semifinale del Grande Fratello e le anticipazioni del web svelano che la metà dei concorrenti che sono ancora nella casa saranno eliminati.

Attraverso una serie di televoti flash, i telespettatori sceglieranno sia i finalisti di quest'anno che gli inquilini da escludere ad una sola settimana dall'ultima puntata.

In studio si parlerà anche della crisi tra Rasha e Omer, delle reazioni del gruppo all'ospitata di Dolce e di una decisione molto importante che dovranno prendere Giulia e Jonas.

La finale del GF 2025 andrà in onda in diretta lunedì 15 dicembre, poi le porte della casa rimarranno chiuse fino all'inizio dell'edizione Vip, attualmente previsto per marzo 2026.