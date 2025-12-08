Tra poche ore Simona Ventura svelerà l'esito del televoto che è stato aperto una settimana fa e che porterà ad una doppia eliminazione. I fan del Grande Fratello si sono espressi su questa nomination partecipando a diversi sondaggi, ma il risultato è stato sempre lo stesso: Rasha preferita con percentuali fino al 47% (su Reality House) e Simone ultimo, con al massimo il 13% dei voti totali (su Libero Magazine).

Le preferenze dei fan sugli inquilini al televoto

Nel corso della semifinale del Gande Fratello ci saranno molte eliminazioni (si parla di cinque concorrenti, quindi la metà di quelli che sono ancora in gioco), ma due avverranno all'inizio della puntata.

Da una settimana, infatti, si sa che i concorrenti meno votati dal pubblico tra i quattro in nomination dovranno abbandonare la casa per sempre.

I 570 fan che hanno partecipato al sondaggio di Reality House, vorrebbero fuori Domenico (16%, 91 voti totali) e Simone (7%, 42 voti).

La preferita è Rasha con ben 268 voti (47%), in netto vantaggio su Francesca (seconda con 169 voti, 30%).

Anche chi ha votato su Libero Magazine pensa che Simone sarà uno degli eliminati della puntata dell'8 dicembre, infatti ha ricevuto solo il 13% delle preferenze.

L'indiscrezione di Deianira Marzano sui finalisti del Grande Fratello

A poche ore dall'inizio della penultima puntata del Grande Fratello, è emerso che il cast sarà dimezzato nel corso della serata.

Le anticipazioni ufficiali della semifinale, infatti, svelano che la metà dei concorrenti lascerà il gioco e a sceglierli sarà il pubblico attraverso una serie di televoti flash.

Chi si salverà da tutte queste eliminazioni, diventerà finalista dell'edizione 2025.

Su Instagram, Deianira Marzano ha spiegato quello che dovrebbe essere il meccanismo della puntata dell'8/12: "I finalisti saranno cinque, ma all'ultima puntata ne arriveranno sei perché uno verrà eliminato all'inizio della finale. Stasera ne elimineranno cinque".

Tutti gli inquilini in bilico

Fatta eccezione per Giulia e Jonas, tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello rischiano di non accedere alla finale del 15 dicembre.

Stasera i telespettatori dovranno scegliere chi salvare tra Omer, Anita, Benedetta, Donatella, Grazia e chi supererà il televoto eliminatorio tra Rasha, Simone, Domenico e Francesca.

Stando alle ultime indiscrezioni, l'8/12 ben cinque inquilini dovrebbero lasciare la casa definitivamente, mentre agli sei (compresi i finalisti Jonas e Giulia) si sfideranno per provare a conquistare il montepremi dal valore di 100mila euro, nonché il titolo di miglior concorrente dell'edizione che ha debuttato su Canale 5 alla fine di settembre.