Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere Marcello Barbieri alle prese con un inaspettato ritorno di fiamma con Adelaide.

Dopo aver messo in discussione i suoi sentimenti, rinunciando alle nozze con Adelaide, Marcello potrebbe ritrovarsi a vivere un nuovo momento di crisi, al punto da accettare la proposta della contessa di far perdere le loro tracce per un po’, così da stare insieme in segreto e capire se esista ancora un futuro per la loro storia d'amore.

Marcello raggiunge Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni della soap di fine dicembre rivelano che Marcello riceverà un biglietto preoccupante da parte della sua ex Adelaide, che finirà per allarmarlo.

La contessa, dopo aver annunciato la sua partenza da Milano per trasferirsi a St. Moritz, finirà per mettere in ansia il suo ex compagno, al punto da indurlo a raggiungerla al più presto.

Marcello, nonostante i tentativi di Matteo che gli chiederà di non fidarsi della sua ex, deciderà di lasciare da sola Rosa a pochi giorni dal Natale per raggiungere Adelaide e passare dei giorni con lei, nella speranza che non commetta ulteriori gesti estremi, dopo che aveva tentato di togliersi la vita in precedenza (Marcello non sa che era una farsa).

Marcello fa perdere le sue tracce con Adelaide: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Questo riavvicinamento tra Marcello e Adelaide potrebbe indurre la contessa a fare una proposta sorprendente al suo ex: scappare insieme, lontano da tutto e tutti, per passare dei giorni da soli e fare chiarezza su quelli che sono i reali sentimenti che provano reciprocamente.

Marcello, messo in crisi dalle parole della contessa, potrebbe accettare questa folle proposta e far perdere così le sue tracce per diversi giorni.

Una scelta che metterebbe a dura prova la sua neonata relazione con Rosa Camilli, la quale potrebbe reagire male di fronte a tale iniziativa del compagno, al punto da mettere in discussione i suoi sentimenti e ciò che di bello avevano costruito fino a questo momento.

Marcello ha chiuso la storia d’amore con la contessa Adelaide.

In attesa dei nuovi episodi della soap pomeridiana di Rai 1, nelle precedenti puntate è stato proprio Marcello a dare il colpo basso alla contessa, decidendo di rinunciare al loro matrimonio.

Un colpo di scena traumatico per Adelaide, al punto da farla cedere nel vortice della disperazione e della depressione.

Grazie al sostegno di sua figlia e dei suoi cari, però, la contessa ha trovato la forza per rimettersi in piedi e vendicarsi del suo ormai ex fidanzato Marcello.