Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di mercoledì 10 dicembre 2025. L'appuntamento con la soap opera turca, per questa settimana, continuerà ad avere la doppia puntata settimanale in prime time su Canale 5 cambiando però giorno di messa in onda.

Per la prima volta sarà trasmessa di mercoledì sera e, questa volta, a differenza di quanto è previsto per la puntata di martedì, l'appuntamento durerà di meno in prime time, dato che terminerà intorno alla mezzanotte.

Cambio programmazione per La notte nel cuore di mercoledì 10 dicembre

La messa in onda de La notte nel cuore prosegue a passi spediti verso il gran finale di sempre in prima visione assoluta su Canale 5.

La serie turca che ha saputo appassionare il pubblico italiano continua a registrare numeri molto soddisfacenti in prime time, conquistando l'attenzione di oltre due milioni e mezzo di spettatori e uno share che arriva a toccare anche il 17% contro le fiction trasmesse da Rai 1.

Per questa settimana è in programma una nuova doppia puntata serale che troverà spazio anche di mercoledì sera: il 10 dicembre, però, la durata complessiva sarà inferiore rispetto al solito.

La puntata de La notte nel cuore del 10 dicembre sarà ridotta

Per la puntata di martedì sera, infatti, Mediaset ha previsto la messa in onda della soap opera turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay fino alle 00:20 circa, mentre per la serata di mercoledì la durata è in programma fino alla mezzanotte circa, dopodiché andrà in onda il consueto filmato con le anticipazioni della puntata successiva.

Una puntata leggermente ridotta per la serie turca che ormai si avvia verso il gran finale di sempre, previsto entro fine dicembre in prima visione assoluta su Canale 5.

Intanto, però, Mediaset continua a puntare sulla messa in onda di serie turche per popolare la fascia del prime time e, in queste ultime settimane, hanno scelto di riproporre Io sono Farah, dopo la sospensione avvenuta questa estate nel momento in cui la serie stava registrando ascolti eccellenti.

Mediaset fa flop di ascolti con Io sono Farah su Canale 5

Al momento, però, il ritorno di Io sono Farah in prime time non ha registrato degli ascolti soddisfacenti su Canale 5.

La media della prima puntata è stata di appena 1,6 milioni di spettatori pari a uno share che si è fermato all'11%.

Numeri decisamente bassi per la serie turca che ha ampiamente deluso le aspettative, superata dal talent show The Voice Senior condotto da Antonella Clerici che, su Rai 1, ha ottenuto una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori pari a uno share che ha raggiunto il 25% con punte del 29% durante la messa in onda serale.