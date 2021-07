Maria De Filippi si racconta a cuore aperto a poche settimane ormai dal ritorno in televisione per la nuova stagione 2021/2022 che la vedrà protagonista con tutti i suoi show di successo. La conduttrice di Uomini e donne, C'è posta per te e Amici ha avuto modo di raccontare anche dei retroscena legati ad alcuni dei protagonisti che animano i suoi programmi di successo in onda su Canale 5. A tal proposito, Maria ha ammesso di aver provato imbarazzo per alcuni di loro.

Il retroscena di Maria De Filippi sui suoi programmi

Nel dettaglio, in una nuova intervista concessa al quotidiano "La Stampa", Maria De Filippi ha parlato del suo modo di fare televisione ammettendo che cerca in tutti i modi di non essere mai fuori luogo.

"Se quello che mi viene in mente crea dubbi o mi sembra inutile, evito di dirlo", ha dichiarato la conduttrice confermando di fatto di essere una delle poche del piccolo schermo, che gioca "di sottrazione" nel mondo televisivo.

A tal proposito, però, Maria De Filippi non ha nascosto che nel corso degli anni le è capitato più volte di provare imbarazzo per alcuni dei protagonisti che "popolano" i suoi show di successo, seguiti da milioni di spettatori su Canale 5.

"Mi è capitato più di una volta e l'ho sempre dichiarato. Spero di averlo fatto con educazione", ha ammesso De Filippi svelando così di essere stata in imbarazzo per alcuni soggetti dei suoi programmi.

'Mi dispiace molto', ammette De Filippi parlando delle sue 'liti' in tv

Ovviamente, però, la conduttrice di Uomini e donne non ha fatto i nomi di queste persone ma non si esclude che questo imbarazzo possa averlo provato per alcuni protagonisti della trasmissione dei sentimenti in onda nel pomeriggio di Canale 5 o magari per qualche protagonista di alcune storie di C'è posta per te, che magari sono finite male.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La conduttrice non ha neppure nascosto che le è capitato più volte di alzare la voce in televisione.

"Se però divento prevaricante con chi ho invitato, mi dispiace molto", ha ammesso Maria De Filippi sottolineando il fatto che il suo ruolo è di per sé già prevaricante di suo.

La regina del piccolo schermo ha ammesso che le capita spesso di alzare la voce anche nel privato, ma di essere quel tipo di persona che le passa un minuto dopo.

Le parole di Maria De Filippi su Maurizio Costanzo

"Sono così cretina da chiedere scusa anche se ho ragione, per il semplice fatto di aver alzato la voce", ha ammesso la conduttrice televisiva.

Nel corso della lunga chiacchierata, Maria De Filippi ha parlato anche di Maurizio Costanzo, ammettendo di non credere che ad oggi sia diventata più famosa di lui.

"Quando vengo fermata per strada tutti mi dicono di salutarlo", ha dichiarato la conduttrice Mediaset.