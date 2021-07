Prosegue l'appuntamento quotidiano con Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate tedesche che presto saranno trasmesse anche su Rete 4, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Il rapporto tra Erik e Ariane entrerà sempre più nel vivo, al punto che i due si renderanno conto di essersi innamorati per davvero. Un colpo di scena, però, metterà in forte crisi la nuova coppia del Furstenhof, al punto che Erik arriverà a prendere una drastica decisione dopo essere finito in galera.

Ariane giura vendetta contro Christoph: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Nel dettaglio, le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che nel momento in cui Christoph farà credere ad Ariane di essere profondamente malata e che le restano pochi mesi da vivere, la donna deciderà di dedicarsi anima e corpo ai suoi affetti, in primis ad Erik.

Col passare del tempo, infatti, sia Ariane che Erik si renderanno conto di essersi innamorati per davvero, motivo per il quale penseranno addirittura di organizzare un matrimonio.

La situazione, però, cambierà nel momento in cui verrà fatta chiarezza sulle condizioni di salute della donna. Sarà Selina a mettere in guardia Ariane del piano diabolico architettato da Christoph. A quel punto la dark lady giurerà vendetta nei confronti del suo nemico giurato e metterà in secondo piano il suo rapporto con Erik.

Ariane va contro Erik

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che sarà proprio in seguito a questi avvenimenti, che si arriverà a scoprire la verità sul marito di Selina, Cornelius.

L'uomo si è ritrovato vittima di una vera e propria truffa che è stata architettata nei minimi dettagli da Erik: l'uomo fu costretto a far credere a tutti di essere morto e a far perdere le sue tracce per non finire nei guai da innocente.

Di conseguenza, Ariane si troverà in una posizione molto delicata da gestire: aiutare l'uomo che ama rischiando di perdere per sempre l'amicizia con Selina oppure proteggere la donna e quindi schierarsi dalla parte di Cornelius?

Le trame della soap opera rivelano che Ariane deciderà di voltare le spalle ad Erik, al punto da pregare Florian di riuscire a convincere l'uomo a costituirsi e quindi a prendersi le sue responsabilità.

Ariane disperata: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Sta di fatto che Erik, nel momento in cui la verità verrà a galla, verrà subito arrestato e finirà dritto in carcere.

Però, il suo arresto non durerà a lungo, dato che poche settimane dopo verrà scarcerato proprio grazie all'intervento di Ariane.

Ma, da questo momento in poi, cambierà per sempre il loro rapporto. Erik, infatti, scoprirà che dietro il suo arresto si cela anche lo zampino della donna che diceva di amarlo, motivo per il quale deciderà di troncare per sempre il loro rapporto sentimentale.

Le anticipazioni della soap opera di Rete 4, rivelano che Ariane sarà a dir poco disperata dopo l'addio finale di Erik e proverà in tutti i modi a convincerlo in merito ad un ripensamento. Ci riuscirà oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Tempesta d'amore.