Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani continuano a essere al centro del gossip del momento. I due stanno tenendo banco con la loro storia d'amore sbocciata pochi mesi dopo la fine del Grande Fratello Vip, dal quale Zorzi ne è uscito vincitore. La coppia, in queste settimane, è uscita definitivamente allo scoperto sui social dopo che i due, in un primo momento, avevano provato a nascondersi. Non tutti, però, sono convinti che questa relazione durerà a lungo: tra questi anche l'esperto di gossip, Alessandro Rosica.

Prosegue la love story tra Tommaso Stanzani e Zorzi

Nel dettaglio Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, dopo in un primo momento nel quale avevano scelto di tenere riservata la loro relazione e di viversi lontani dai riflettori mediatici e dai social, in questo ultimo periodo si sono concessi ufficialmente anche ai fan di Instagram. La coppia, infatti, sta vivendo la prima estate alla luce del sole, come testimoniano le storie che pubblica su Instagram. I due prima hanno soggiornato una settimana in Puglia per le registrazioni di Battiti Live 2021, poi si sono recati insieme in Sicilia per proseguire la loro estate d'amore. Una coppia che sta facendo appassionare e al tempo stesso sognare i fan, i quali sperano che questo amore possa durare quanto più tempo possibile.

Rosica e la frecciatina sul futuro di Tommaso Zorzi e Stanzani

A non essere dello stesso parere è l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che sul suo profilo ufficiale Instagram ha risposto a una serie di domande da parte di alcuni fan, che gli hanno chiesto se sapesse qualche retroscena su Zorzi e Stanzani e soprattutto se credesse in questo loro amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La risposta di Rosica non si è fatto attendere e sul suo profilo ufficiale Instagram ha ammesso che sebbene creda in questo amore, al tempo stesso è del parere che come coppia non durerà a lungo. "Non durano. Sono due bravissimi ragazzi. Giovanissimi. Che si divertono ma non rimarranno insieme, purtroppo", ha scritto Rosica commentando la coppia Zorzi-Stanzani.

Gli impegni professionali della coppia Zorzi-Stanzani

Ma sarà davvero così? Qualche settimana fa, in un'intervista, Zorzi ha preferito non fare progetti a lungo termine sul suo futuro con Tommaso, ammettendo che entrambi in questo momento, preferiscono godersi il presente.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, i due restano concentratissimi anche sui loro impegni professionali. Zorzi, il prossimo autunno debutterà nella giuria della prima edizione di Drag Race Italia mentre Stanzani, in queste settimane, è in onda su Italia 1 con Battiti Live, dove fa parte del cast di ballerini.