Si sono concluse poco fa le riprese della quarta puntata del serale di Amici, e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è accaduto. Nel corso del gioco condotto da Alessandro Cattelan, ad esempio, Rudy Zerbi ha chiesto di poter rompere un uovo sulla testa di Anna Pettinelli che aveva appena perso, e lei ha contraccambiato lanciandogliene alcune dietro subito dopo. Isobel Kinnear, invece, è tornata come professionista dopo alcuni mesi d'assenza.

Il siparietto messo su dai professori di Amici

Nel corso della registrazione della quarta puntata del serale di Amici non ci sono stati solo momenti di tensione.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che tra la seconda e la terza manche è successo di tutto tra i professori del cast: Anna Pettinelli ha giocato a Password in coppia con Pierpaolo Spollon, ma ha perso e ha dovuto affrontare la penitenza.

Rudy Zerbi ha chiesto a Maria De Filippi il permesso di rompere l'uovo sulla testa della speaker radiofonica e gli è stato concesso.

La docente di canto, però, non è rimasta con le mani in mano e appena ha potuto ha lanciato alcune uova verso il collega, ma per suo dispiacere lo ha mancato.

Un ritorno a sorpresa nel corpo di ballo

Il pubblico che ha assistito alle riprese di Amici del 9 aprile ha notato una vecchia conoscenza nel corpo di ballo.

Stando alle anticipazioni, Isobel è di nuovo una professionista del talent (è stata assente perché ha affiancato Max Giusti a Caduta libera) e d'ora in avanti accompagnerà gli allievi nelle coreografie del serale.

I commenti a caldo dei fan sul ballottaggio

Al termine della registrazione della quarta puntata del serale si è saputo che al ballottaggio per l'unica eliminazione della settimana sono andati Alex, Alessio e Caterina.

"Questa notizia si commenta da sola", "Alex non uscirà, è l'unico ballerino della sua squadra"; "Salutiamo Caterina", "Loro a rischio e Riccardo ancora dentro, follia", "Chiaramente andrà via Caterina", "Questo programma non ha una logica", "Alessio allo spareggio? Siamo seri?", "Ancora Caterina? Basta", "Sono scioccata", "Hanno trovato il modo per mandare via Caterina"; si legge su X il 9 aprile.