Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri, lunedì 6 settembre 2021, caratterizzata dal debutto della nuova edizione di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso, sconfitta dal duo Capua-Semprini, tornata in video dopo la lunga pausa estiva. In prime time, invece, spazio alla messa in onda del film Momenti di trascurabile felicità, in prima visione assoluta, mentre su Canale 5 ha debuttato la serie tv Gloria.

La prima serata vinta da Rai 1: gli ascolti di lunedì 6 settembre 2021

Nel dettaglio, il verdetto ascolti di questo lunedì 6 settembre 2021 vede trionfare Rai 1 in prime time, con la pellicola Momenti di trascurabile felicità, con protagonista Pif.

Il film ha intrattenuto una media di oltre 2,6 milioni di spettatori pari ad uno share che ha toccato la soglia del 13,49% di share. Su Canale 5, invece, la prima puntata della serie tv Gloria si è fermata su una media di 1,9 milioni di spettatori, registrando uno share dell'11,05%.

Bene il ritorno di Quarta Repubblica in prime time su Rete 4

Su Rete 4, ottimo debutto per la nuova stagione di Quarta Repubblica, il talk show di informazione politica condotto da Nicola Porro, che ha ottenuto una media di 995mila spettatori pari al 6.75%. Su Rai 3, invece, la nuova puntata di PresaDiretta ha informato una media di 1,1 milioni di spettatori, totalizzando il 5,65% di share. Su La7, la nuova puntata del programma Eden è stata vista da una media di appena 383 mila spettatori in prime time, ottenendo il 2,29% di share.

Barbara d'Urso sconfitta in daytime

Per quanto riguarda il daytime della giornata di ieri 6 settembre 2021, grande attesa per il verdetto ascolti di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso, tornato in onda dopo la pausa estiva con una serie di importanti novità. Quest'anno, il programma non dedicherà più spazio al gossip e alla cronaca rosa, ma sarà incentrato soprattutto su attualità e cronaca nera.

La puntata di questo lunedì ha ottenuto un ascolto di 1,4 milioni nella prima parte, pari al 16,05%, e 1,3 milioni nella seconda parte che si è fermata al 14,31%. Il debutto di Pomeriggio 5 2021/2022 è stato battuto da La Vita in diretta estate, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Il talk show di Rai 1, infatti, ha totalizzato una media di 1,5 milioni di spettatori pari al 16,53%.

Boom per Brave and Beautiful: gli ascolti tv del 6 settembre

Su Canale 5, da segnalare il boom di ascolti della soap turca Brave and Beautiful trasmessa eccezionalmente con un doppio episodio al giorno. La puntata di ieri, 6 settembre, ha ottenuto una media di oltre 1,9 milioni di spettatori pari al 19,27%, registrando così l'ascolto più alto da quando va in onda in Italia. A seguire, il nuovo appuntamento con Love is in the air nella fascia oraria delle 16:30, ha conquistato l'attenzione di oltre 1,6 milioni di spettatori, sfiorando il 18%.