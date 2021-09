Cambio programmazione in arrivo per la soap opera Una vita, che prosegue la sua regolare messa in onda nel daytime di Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno delle modifiche alla programmazione della soap per la giornata di sabato 11 settembre 2021. L'appuntamento su Canale 5, infatti, non sarà trasmesso al solito orario mentre è confermato quello in prima serata su Rete 4.

Cambio programmazione per la soap Una Vita l'11 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Una Vita, rivelano che questo sabato 11 settembre andrà in onda l'ultima puntata della soap in questo giorno della settimana e, per l'occasione, cambierà anche l'orario di inizio su Canale 5.

La puntata di Una Vita in programma sabato non andrà infatti in onda alle 14:15, ma slitterà alle ore 16:00, subito dopo uno speciale del Tg5 che sarà dedicato al ventennale della strage delle Torri Gemelle di New York. L'appuntamento con i protagonisti di Acacias 38, quindi, sarà riprogrammato dalle 16 alle 16:30 circa, dopodiché la linea passerà alla fiction Elisa di Rivombrosa 2 con protagonista Vittorio Puccini, ritrasmessa questa estate nel fine settimana.

Dal 18 settembre, lo stop per la soap nel daytime del sabato

Quello dell'11 settembre sarà l'ultimo episodio in onda di sabato pomeriggio: la soap, infatti, a partire dalla settimana successiva, non sarà più in onda per lasciare spazio al ritorno di Amici 21.

Il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, quest'anno anticipa il debutto già a settembre e, per questo motivo, non ci sarà più spazio per la messa in onda nel daytime del sabato pomeriggio, dato che alle 16 la linea passerà a Verissimo, il fortunato talk show condotto da Silvia Toffanin. Per la giornata di sabato 11 settembre è confermato anche l'appuntamento con la soap Una Vita in prime time su Rete 4.

Anticipazioni Una Vita: Velasco si dichiara a Genoveva

Come è già successo nelle settimane precedenti, la puntata speciale andrà in onda dalle 21:20 alle 23:30 circa e sarà l'ultima di questo ciclo serale. Dalla settimana successiva, complice il ritorno di Tu si que vales nel sabato sera di Canale 5, sarà sospeso l'appuntamento in prima visione con la soap Una Vita su Rete 4 e in quella fascia oraria saranno trasmessi dei film.

Cosa succederà nel corso di queste nuove puntate della soap spagnola? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per il processo legato alla morte di Marcia. Velasco si preoccuperà che Laura rispetti gli accordi che hanno preso in passato, dopodiché andrà da Genoveva, per confessarle tutto il suo amore. Intanto Bellita si convincerà sempre più del fatto che intende partite per l'Argentina.