Continuano le avventure degli abitati di Calle Acacias e tante cose succederanno nelle nuove puntate di Una vita. Tuttavia, prima di scoprire le anticipazioni dal 18 al 24 settembre, segnaliamo che la soap opera non andrà più in onda al sabato sera. Consultando la guida tv Mediaset si evince che nel prime time di Rete 4 del 18 settembre è previsto il film 'Agente 007 - licenza di uccidere'. L'appuntamento del sabato pomeriggio raddoppia mentre quello della domenica non figura affatto all'interno del palinsesto Mediaset.

Quello che gli spettatori di Una Vita andranno a vedere sarà molto importante, specie per l'assunzione di Soledad.

Quest'ultima infatti, troverà spazio nelle future trame della soap. Camino, invece, dovrà fare i conti con il sacco vuotato da Ildefonso, che le racconterà di aver subito un'importante mutilazione!

Anticipazioni Una Vita, Ildefonso mutilato in guerra

Velasco raggrupperà dei giornalisti che infastidiranno Felipe, il quale perderà le staffe attirandosi le critiche dei media e della gente. Bellita si accingerà a lasciare Acacias, per raggiungere la figlia in America, e saluterà con tanta tristezza José. Quest'ultimo, pentito, deciderà di raggiungere la donna, ma intanto anche Bellita avrà un ripensamento! Moglie e marito si ricongiungeranno e faranno finalmente chiarezza su ogni cosa.

Camino finalmente sarà messa al corrente del problema che impedisce a suo marito di lasciarsi andare nell'intimità con lei.

Tutto ciò avrà inizio quando Ildefonso comincerà a parlarle della guerra. Sarà così che la figlia di Felicia apprenderà della mutilazione subita dal marito e che per tale ragione loro non potranno diventare genitori. Davanti a questa cruenta verità, Camino si mostrerà solidale.

Spoiler Una Vita, Laura mente al processo

Durante il processo, Laura farà marcia indietro e prenderà le difese di Genoveva.

La domestica affermerà che Felipe maltrattava la moglie e che l'avrebbe sedotta contro la sua stessa volontà. Laura, inoltre, dichiarerà di non aver mai visto la sua padrona ricevere l'arma del delitto da Santiago! Quando toccherà a Genoveva deporre, la dark lady di Acacias metterà in atto una messinscena, vestendo i panni della moglie vittima di un marito violento e traditore.

In seguito toccherà all'avvocato Felipe testimoniare e Genoveva si opporrà invano.

Per Ramon e Antonito avrà inizio un periodo particolarmente teso. Padre e figlio si ritroveranno a difendere i rispettivi partiti e le annesse ideologie. Ad un certo punto presenteranno i loro programmi ai soci onorari del circolo.

Arriva Soledad e trova lavoro da Marcos nelle prossime puntate di Una Vita

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che ad Acacias troverà spazio una donna che inciderà molto sul futuro del villaggio, Soledad. Quest'ultima verrà assunta da Marcos come domestica, ma si mostrerà rigida non solo con i suoi padroni ma anche con le sue colleghe. In soffitta non passerà inosservato il carattere antipatico di Soledad e tutte le altre domestiche storceranno il naso dinanzi alla schiettezza della nuova arrivata.

La testimonianza di Felipe farà traballare Genoveva poiché il giudice sembrerà dubitare dell'innocenza della donna. Avendo del tempo a disposizione, Bellita deciderà di impiegarlo concentrandosi sui lavori di ristrutturazione.