Il 29 giugno 2026 è la data fissata per l'inizio della sessione estiva di calciomercato, motivo per cui i club stanno lavorando d'anticipo per avviare le trattative. La Juve ha messo gli occhi su Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid, ma deve vedersela con la Roma visto che anche il club giallorosso è interessato al difensore classe 2002. L'Inter invece sfida il Napoli su Arthur Atta.

Juve e Roma mettono nel mirino Ruggeri

La Juventus sta cercando di fare un mercato contenuto, pur puntando su giocatori di qualità. In queste ore, gli agenti di Matteo Ruggeri in un'intervista hanno spiegato che il terzino attualmente in forza all'Atletico Madrid piace alla dirigenza bianconera.

Ma alla Continassa non sono i soli ad aver messo gli occhi sul 23enne ex Atalanta, su di lui infatti c'è anche un'interesse della Roma. Stando a quanto si apprende, l'Atletico Madrid vorrebbe tenere il difensore acquistato un anno fa dall'Atalanta per 20 milioni di euro. Nel caso dovesse arrivare un'offerta importante, il club spagnolo potrebbe pensarci su.

Per quanto riguarda la Juve, c'è un giocatore che invece è stato blindato e non è cedibile per nessuna cifra ovvero Kenan Yildiz. Su di lui ci sono le sirene del Chelsea e del l'Arsenal, ma il club bianconero non intende privarsi di un giocatore su cui lo stesso tecnico Spalletti intende puntare in vista della prossima stagione.

Inter-Napoli: sfida a due per Atta dell'Udinese

Intanto in Serie A si parla di un altro duello tra Inter e Napoli che riguarda Arthur Atta. Il 23enne ha attirato gli occhi di diversi club per via delle sue qualità tecniche: la stagione all'Udinese si è conclusa con 34 presenze, 6 gol e 4 assist. Il club friulano ha acquistato il difensore dal Metz nell'estate 2024 per una cifra intorno ai 10 milioni, quindi potrebbe cederlo per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda i nerazzurri, Atta non sembra essere la prima scelta ma rimarrebbe un'ottima alternativa ai mancati arrivi di Manu Koné dalla Roma e Curtis Jones dal Liverpool la cui cifra per acquistarlo risulta essere esorbitante visto che si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro. Il club partenopeo invece ha ottimi rapporti con la famiglia Pozzo e da alcune settimane ha mostrato un certo interesse per il 23enne francese.