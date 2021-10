I colpi di scena nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 non mancheranno e, al centro delle trame future, ci sarà la contessa Adelaide, interpretata magistralmente dall'attrice Vanessa Gravina. Con l'arrivo di Flora Ravasi, figlia del defunto Achille, la vita della contessa verrà letteralmente stravolta e addirittura la donna si ritroverà in serio pericolo di vita e si perderanno le sue tracce per un po' di tempo.

Il Paradiso 6: Adelaide esce di scena

Nel dettaglio, a svelare un po' di anticipazioni sulle trame future de Il Paradiso delle signore 6 è stata proprio l'attrice che veste i panni della contessa, la quale ha svelato che ci sarà un momento in cui si perderanno le tracce di Adelaide di Sant'Erasmo.

Che fine ha fatto la contessa e a cosa è dovuta questa sua assenza nel cast del grande magazzino più famoso d'Italia? Tutto ruoterà intorno alla presenza di Flora Ravasi, la figlia di Achille arrivata a Milano dopo la morte di suo padre e scelta da Vittorio Conti come nuova stilista del Paradiso.

A quel punto, la contessa deciderà di ospitare in casa Flora e di prendersela sotto lo stesso tetto che condivide da un po' di tempo con Umberto Guarnieri, il vero amore della sua vita.

Flora mette in pericolo Adelaide ne Il Paradiso 6

Col passare del tempo, però, la presenza di Flora Ravasi diventerà sempre più una minaccia per la contessa Adelaide.

La giovane stilista del Paradiso delle signore subirà il fascino del commendatore Umberto Guarnieri e, in questo modo, creerà non poco scompiglio nella vita sentimentale della contessa.

Ma Flora arriverà a mettere in pericolo anche l'incolumità stessa di Adelaide: cosa succederà a questo punto? Possibile che la contessa sia in qualche modo legata al caso della morte di Achille Ravasi e Flora scoprirà qualche dettaglio nel corso delle prossime puntate della soap opera?

La contessa sparisce per un po': nuove trame Il Paradiso delle signore

In attesa di scoprirlo, Vanessa Gravina ha svelato un clamoroso retroscena legato alla sua uscita di scena per un po' di tempo dal cast della celebre soap opera, che tutti i pomeriggi appassiona una media di circa 2 milioni di fedelissimi spettatori.

L'attrice, infatti, ha raccontato in anteprima che la sua Adelaide scomparirà da Milano per un bel po' di tempo: la contessa, quindi, sparisce nel nulla e al momento non si conoscono ancora i dettagli e i motivi di questo addio (momentaneo) al grande magazzino e al Circolo.

Adelaide andrà via di sua spontanea volontà, per mettersi magari in salvo da qualche vendetta trasversale messa in atto da Flora oppure si ritroverà "vittima" nelle mani della giovane Ravasi? Lo scopriremo nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle signore.