Nelle scorse ore la showgirl Eva Henger ha concesso un'intervista esclusiva a Blasting News, nella quale ha avuto modo di fare un bilancio della propria carriera, tra passato, presente e futuro, ponendo l'accento sui prossimi progetti lavorativi e alcuni sogni nel cassetto. Ha raccontato alcuni nuovi progetti ripercorrendo la propria carriera.

Eva Henger passa alla regia, a breve un nuovo film

Quali sono i tuoi prossimi progetti lavorativi?

"Allora per quanto riguarda i prossimi progetti: farò la regia di un film che ho scritto io. Speriamo di cominciare presto e registrare nel più breve tempo possibile.

Questo è stato anche un sogno nel mio cassetto: in qualche modo si sta realizzando".

Ritorneresti a partecipare a un reality show?

"No, non mi interessa fare altre reality. Ho fatto La Fattoria che è stata un'esperienza bellissima e poi ho fatto l'Isola Dei Famosi che, invece, è stata un'esperienza traumatica. Perciò non mi va di farne altre e adesso mi sto concentrando tutto sulla regia e sulla scrittura che è la mia passione. È bellissimo anche questo nuovo film che girerò: è un altro thriller psicologico come "Contract", di cui ho curato la sceneggiatura nel 2024 e che abbiamo realizzato con Kevin Spacey e Vince Jano. Girare sarà altrettanto bello, spero".

Che ne pensi della chirurgia estetica: sei a favore?

"Beh col mio corpo ho un ottimo rapporto. Devo dire che madre natura è stata abbastanza generosa: sono proporzionata. Questa è la cosa più importante. Adesso sono particolarmente contenta perché ho perso un po' di chili: e mi vedo molto bene. Poi ci sono le persone a cui non interessa, come Anna Magnani che diceva: "Lasciate tutte le rughe che le ho pagate care". Io preferisco mantenermi giovane ancora per un po'.

Come ti definisci come madre?

"Mi definisco una brava mamma. Ho tirato su tre figli: devo dire che ho fatto un buon lavoro su di loro e sono stata sempre presente. Poi fino a un certo punto dipende da noi. Io ho cercato di trasmettere ai miei figli l'educazione e il rispetto verso gli altri.

Per prima cosa ho insegnato il rispetto verso le altre persone e a comportarsi educatamente. Io ricordo che, quando ero ragazzina, se mi comportavo male in pubblico, mia madre mi dava una carica di botte che non finiva più. Allora era un po' arrabbiata ma adesso dico grazie".

Il pensiero su Barbara D'Urso: 'Una grandissima'

Tu hai lavorato spesso con Barbara D'Urso: cosa ne pensi della sua assenza in Mediaset?

"Allora io ho lavorato molto con Barbara D'Urso, sì. Io ritengo Barbara una grandissima professionista. Barbara non faceva solo la conduttrice. Io andavo come ospite nelle sue trasmissioni: la vedevo spesso intervenire anche come autrice".