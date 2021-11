Nervi tesi nello studio di Amici 21, durante la nona puntata di questa seguitissima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel pomeriggio del 14 novembre, al centro dell'attenzione, c'è stato lo scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. La prima ha sbottato duramente nei confronti della collega, al punto da "smascherarla" e sottolineare il fatto che in questo percorso ad Amici, si starebbe immedesimando un po' troppo nel personaggio.

Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli ad Amici 21

Nel dettaglio, la prof Cuccarini non ha per niente apprezzato il modo in cui la sua collega Anna Pettinelli si è approcciata in queste settimane di permanenza all'interno della scuola di Amici 21 ad alcuni allievi.

Tra questi vi sono Luca D'Alessio, che fin dal primo momento è stato bersagliato e criticato dalla prof Pettinelli che lo mette quasi sempre in sfida e poi la cantante Ale.

Nel pomeriggio del 14 novembre, anche Ale ha dovuto affrontare una nuova sfida per volere della prof Pettinelli e l'esito finale, per la giovane cantante, non è stato dei migliori, tanto che ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola di talento di Maria De Filippi e lasciare il posto al suo sfidante.

Nervi tesi ad Amici 21: Cuccarini sbotta dopo le sfide di Luca e Ale

Tuttavia, la reazione della prof Cuccarini è stata molto dura e nel corso della puntata di Amici 21 trasmessa nel pomeriggio del 14 novembre, ha "smascherato" la sua collega Pettinelli, rivelando che forse si sta calando un po' troppo nel suo personaggio, perdendo di vista quelli che sono i veri obiettivi dei prof presenti nella scuola.

"Mi sembra un po' un cecchino impazzito", ha sbottato la prof Cuccarini commentando quelle che sono le scelte di Anna Pettinelli prese in queste ultime settimane ad Amici 21.

Immediata la reazione della prof Anna che ha prontamente risposto, facendo presente che Lorella prenderebbe la parola soltanto per criticarla e per andare contro di lei.

"Non sei coerente. Devi uscire un po' fuori dal personaggio", ha sbottato ancora la prof Cuccarini rivolgendosi contro la sua collega e lanciando così questa pesante frecciatina.

Cuccarini 'smaschera' la prof Pettinelli e la sua tattica ad Amici 2021

Insomma, secondo Lorella la sua collega Pettinelli starebbe in parte fingendo, dato che avrebbe assunto una maschera in questo percorso ad Amici 21, tale da mettere in difficoltà diversi allievi che stanno portando avanti il loro percorso nella scuola.

Pettinelli, però, ha rigettato al mittente le accuse di Lorella, sottolineando di avere soltanto delle idee che intende portare avanti.

Secondo Zerbi, invece, la prof Pettinelli avrebbe sbagliato le scelte sui ragazzi fatte inizialmente ad Amici 21 e ora pagherebbe lo scotto di avere un solo allievo del suo team nella scuola.