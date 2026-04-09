Non accennano a placarsi gli attacchi degli haters nei confronti di Helena Prestes e Javier Martinez. Poche ore fa, ad esempio, il pallavolista si è imbattuto nel commento di un'utente che si è detta convinta del fatto che lui avrebbe un'altra donna e ha scelto di rispondere complimentandosi ironicamente con lei per tutte le cavolate che avrebbe scritto.

L'attacco e la reazione di Javier

In questi giorni in cui Helena è fuori per lavoro Javier non sta usando molto i social, o meglio non sta postando contenuti come fa quando la fidanzata è in città.

L'altra sera, però, l'attenzione di Martinez è stata attirata da un commento che un'utente gli ha inviato su Instagram, un lungo messaggio nel quale ha insinuato che la sua storia d'amore con Prestes sarebbe in crisi e che lui avrebbe addirittura un'altra donna.

Dopo aver letto lo sfogo di questa hater, il pallavolista ha deciso di risponderle in maniera elegante ma efficace.

La stoccata sui social

"Ti nascondi dietro a un profilo falso e senza volto (un'abitudine di chi non ha il coraggio di metterci la faccia), ma devo farti i complimenti perché hai scritto una marea di cavolate in un solo commento ed era molto difficile riuscirci", ha replicato Javier tramite il suo account social.

Anche se indirettamente, dunque, Martinez ha smentito le voci su una presunta crisi in corso con Helena, chiacchiere che riemergono tutte le volte che la modella si allontana da Terni per motivi di lavoro.

Lui sta' in silenzio ,si fa' i fatti suoi ma quando è il momento entra e vi magna in testa senza lasciare neanche le briciole ✈️✈️🏹🏹🏹

Non mettete mai in dubbio l'amore che ha verso la sua Helena perché li sbrana proprio grande MARTINEZ 👏 👏 #prestinez #helevier pic.twitter.com/vafz3hsAON — tiziana (@tiziana541850) April 9, 2026

Il supporto dei fan

L'eleganza con la quale Javier ha zittito questa hater ha fatto esultare tutte le persone che fanno parte del suo numeroso fandom.

"Sta in silenzio e si fa i fatti suoi, ma quando parla non lascia neanche le briciole", "Smettetela di mettere in dubbio il suo amore verso Helena", "Abbiamo le scatole piene di queste persone frustrate", "Lasciateli in pace", "Ha lanciato arco e frecce, come sempre", "Bravo, così si fa", "Non toccategli la moglie che vi sbrana", "Non svegliate il can che dorme, mai detto fu più appropriato", "Questa gente non sta bene", "Dopo un anno c'è ancora chi non crede in questo amore così puro e forte, siamo alla frutta", "A chi vuole separarli dico solo che perdete tempo", si legge su X in queste ore.