Durante la puntata di Uomini e donne del 25 novembre su Canale 5, è stato affrontato il tema relativo allo scontro tra Marcello Messina e Armando Incarnato su una presunta foto che ritrarrebbe il primo a Taranto, durante una vacanza trascorsa in compagnia di una ragazza che sarebbe la sua ex.

In realtà, dopo il confronto tra i due cavalieri del parterre, Maria De Filippi ha chiarito che l'indiscrezione era giunta in redazione da diverse settimane, ma non era stata presa in considerazione perché ritenuta non attendibile e proveniente da una persona che da tempo cercherebbe di infangare l'immagine della trasmissione.

Marcello, Armando e la foto incriminata

Maria De Filippi chiama Marcello e fa entrare Armando, il quale afferma di aver consegnato la foto alla redazione per mostrarla a tutti. Il 44enne napoletano aggiunge che l'uomo avrebbe omesso alcune cose sul suo passato recente: 'Tu hai perso la testa per una persona diversa da quella che raccontavi, e sei stato tre giorni insieme a lei".

Marcello continua a negare di essere stato in Puglia nel mese di agosto, come pure smentisce di aver trascorso una vacanza in compagnia di una presunta ex fidanzata.

Armando smentito da Marcello, anche Gianni e Isabella lo attaccano

A quel punto viene finalmente mostrata la foto incriminata, che ritrae il solo Marcello con alle spalle il litorale ligure.

Il 47enne svela i dettagli dello scatto: si trovava ad Alassio, dunque non a Taranto, con due suoi amici sposati e un'amica in comune.

Poi Armando sposta l'attenzione sul fatto che il cavaliere avrebbe mentito sul fatto di non aver mai lasciato Torino, ma Marcello ribatte: 'Se quest'anno io non c'ero, tu cosa facevi qui?'

Tra i due la tensione sale e volano parole forti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nella discussione interviene Gianni Sperti, che accusa Armando di giudicare tutti i membri del parterre mentre lui rimane single ormai da diversi anni, oltre ad esprimere la speranza che Marcello non lasci lo studio. C'è poi spazio anche per Isabella, che definisce Armando "il re delle insinuazioni".

Maria De Filippi chiarisce sulla foto, Armando chiede scusa

A questo punto Maria De Filippi, prima di congedare i due, chiarisce la sua posizione sul caso: 'Penso che Armando abbia preso una toppata grossa, perché si fida della gente', e poi sulla foto: 'La fonte che lui porta non è credibile per noi, ma lui ci crede'.

La conduttrice aggiunge che questa persona da anni tenterebbe di inventare notizie false sul conto della trasmissione e che dunque la redazione non crede più ad eventuali rumor da essa alimentati.

A quel punto Armando cambia atteggiamento e si dice dispiaciuto, chiedendo scusa a Marcello per aver creduto a tali illazioni. Dopo aver raggiunto il suo posto, Incarnato ha anche un momento di commozione sul suo passato e sul significato della parola amore, che lo portano a volte ad essere aggressivo con gli altri. A chiudere il tutto, Armando e Marcello si stringono la mano ponendo fine alla diatriba.