Giungono diverse anticipazioni sulla soap opera americana Beautiful. Nelle puntate in onda a gennaio 2022 su Canale 5 non mancheranno diversi colpi di scena e novità.

Thomas perderà nuovamente la testa per la sua amata Hope, destando non poche preoccupazioni nel suo ex cognato, Liam.

Beautiful: Thomas e il manichino di Hope

Nelle prossime puntate di Beautiful, Liam scoprirà il manichino di Hope nell'appartamento di Thomas e ne resterà sbalordito. Lo stilista lo aveva rubato e portato nella sua abitazione.

Liam - allarmato della situazione e credendo che Thomas possa perdere nuovamente il controllo in seguito alla sua ossessione per Hope - chiederà, quindi, spiegazioni allo stilista e scoppierà una lite furibonda tra i due.

Thomas, furioso, si scaglierà contro Liam, paragonando lui, Steffy e Hope alle relazioni di suo padre Ridge con Brooke e Taylor.

Intanto Hope cercherà di aggiustare la situazione, ma non farà altro che peggiorarla. Ammetterà, infatti, di aver assunto lo stilista per disegnare la sua linea alla Forrester Creations - "Hope for The Future" - e, contro il volere di Liam, andrà a visionare personalmente il manichino che la raffigura.

Si recherà nell'abitazione di Thomas, il quale condividerà con lei le sue preoccupazioni inerenti a Liam. Cercherà di convincere la sua amata che Liam non è cambiato per niente e che vede in lui soltanto il male.

Liam irrompe nell'ufficio di Finn

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Liam crederà di avere tutto l'appoggio di Finn e irromperà nel suo ufficio per convincerlo che Thomas, per l'ennesima volta, ha perso la testa per la sua ossessione incondizionata per Hope.

Cercherà, inoltre, di fargli capire che Thomas ha bisogno di aiuto e gli chiederà di convincere anche Steffy e Hope a collaborare, per trovare il modo di sostenere il suo ex cognato e farlo tornare in sé.

Intanto, Paris cercherà di mettere in difficoltà Zoe con Carter riguardo a Zende. A tal proposito, Carter chiederà alla ragazza il motivo per cui dovrebbe mettere in guardia la sorella per tutelarla dallo stilista.

Carter, inoltre, inviterà Paris e Zende a cena.

Thomas comincia a perdere il controllo

Purtroppo le preoccupazioni di Liam non si riveleranno essere infondate. Sembra proprio che Thomas non abbia voltato pagina assolutamente e, quindi, non abbia messo da parte la sua ossessione per Hope.

Infatti, nel corso delle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda a gennaio, si vedrà Thomas perdere il controllo, al punto da credere che il manichino di Hope sia in grado di prendere vita.

Liam si accorgerà della situazione, notando tutti i segnali del suo ex cognato e sarà sempre più preoccupato.

Thomas, comincerà addirittura a credere che la bambola, oltre ad essere in grado di cambiare la propria espressione e di compiere alcuni gesti, potrà interagire addirittura con lui. In quel momento, Thomas si convincerà che il manichino gli suggerisca di uccidere Liam, il suo ex cognato.

Steffy e Hope, invece, crederanno che finalmente Thomas abbia superato l'ossessione per la sua amata e che, quindi, avrà fatto dei progressi enormi voltando pagina. Purtroppo non sarà così e Liam non avrà neanche il supporto di Finn, il quale prenderà le difese di Thomas, credendo anche lui in un suo miglioramento.