Maria Chiara Giannetta è la protagonista di Blanca, la fortunata serie Tv di Rai 1 che ha conquistato il pubblico. Blanca è la storia di una poliziotta non vedente che, nonostante la sua condizione, non si fa abbattere dalle difficoltà e lavora con coraggio e determinazione. L'attrice è già nota per aver recitato in Don Matteo debuttando nel 2017 nei panni di Anna Olivieri, capitano dei carabinieri di Spoleto. E da lì il suo successo non si è più fermato: Maria Chiara ha coronato il sogno di diventare attrice. Una strada non facile e ricca di imprevisti e momenti dolorosi, come ha raccontato Maria Chiara in una sua recentissima intervista.

Maria Chiara Giannetta: 'Nella drammatica situazione in cui ero finita non ci voglio tornare'

In un'intervista a DiPiù Tv, Maria Chiara Giannetta ha parlato del grande successo di Blanca, la nuova fiction in onda su Rai 1che racconta la vita di un'aspirante criminologa rimasta cieca dopo un incidente. Ora è una stella, ma non è stato assolutamente semplice arrivare a questo punto. L'attrice non dimentica da dove è partita e di quanta fatica ha dovuto fare per realizzare il suo sogno: ''Nella drammatica situazione dove ero finita non ci voglio tornare''. Maria Chiara ha frequentato il centro di cinematografia a Roma, ma una volta finita la scuola non è riuscita a trovare realtà nelle quali lavorare, a dispetto dei suoi tanti progetti e belle speranze.

L'attrice ha continuato la sua toccante intervista confessando di essere stata male dopo i tanti no ricevuti e il telefono che non squillava mai: ''Quella situazione mi ha portato ad avere un umore quotidianamente pessimo''. Se non c'è lavoro non ci sono soldi e Giannetta ha dovuto rinunciare a tutto.

L'attrice di Blanca: 'Un giorno sono crollata'

Maria Chiara Giannetta è però andata avanti, certa che prima o poi il suo talento sarebbe stato notato. Nel frattempo, vivendo in periferia per risparmiare, cercava di non far preoccupare i suoi genitori: ''Era difficile farla franca, un giorno sono crollata e ho raccontato loro tutto''.

L'attrice non dimentica quel passato di stenti: ''Non potevo fare nulla, mi sono ritrovata senza niente e mi sono sentita buttata via dopo che avevo studiato tanto''. Ma si sa che il talento e la costanza premiano: dopo essere tornata a Foggia dai suoi genitori, tutto è cambiato.

Da Che Dio ci Aiuti e Don Matteo a Blanca: la scalata di Maria Chiara Giannetta

Il successo arriva con Che Dio ci aiuti al fianco di Elena Sofia Ricci. Da lì in poi, la strada è in discesa: Maria Chiara recita in Un Passo dal cielo, L'Allieva, Don Matteo e ora Blanca. Giannetta però resta con i piedi per terra: "Mi fa ancora paura guardare il passato, sono situazioni che non voglio più rivivere ma che mi hanno formata''.