Jessica Selassié crolla dopo l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. La giovane principessina ha avuto un momento di crisi, al punto da scoppiare in un pianto, sostenendo di essere una delle meno amate dal pubblico di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una situazione che spinto Jessica a farsi delle domande, al punto da minacciare di lasciare il cast del reality show Mediaset.

Il crollo di Jessica dopo l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip, i concorrenti hanno raggiunto Signorini in studio per svelare al conduttore quale fosse la loro decisione in merito al prolungamento.

Aldo Montano ha scelto di abbandonare il cast del reality show, mentre Manila e Jessica hanno comunicato la propria intenzione di portare avanti questa esperienza nella casa di Cinecittà.

Tuttavia, subito dopo la puntata, Jessica ha avuto un piccolo "crollo" e nella notte è scoppiata in lacrime, pensando proprio a quel momento in cui è andata in studio da Signorini e pare non aver sentito l'affetto del pubblico.

Jessica scoppia in lacrime e minaccia di abbandonare il Grande Fratello Vip 6

Jessica, nel cuore della notte, dopo la puntata serale del GF Vip è scoppiata a piangere con gli altri concorrenti che con lei stanno condividendo questa avventura all'interno della casa di Cinecittà.

Il motivo?

La principessina sostiene di aver sentito poco affetto da parte del pubblico presente nello studio del GF Vip e questo per lei sarebbe stato un vero e proprio campanello d'allarme del fatto che sarebbe poco amata dagli spettatori e fan di questa sesta edizione del reality show.

"Sembra che stia qui a scaldare il letto", ha sentenziato Jessica in lacrime aggiungendo poi che dopo l'uscita di sua sorella Clarissa, eliminata dal reality show un po' di settimane fa, lei sente di aver perso la sua "anima gemella" e la sua compagna di viaggio.

'Non piaccio a casa', dice Jessica parlando del suo percorso

"Non so se voglio rimanere", ha aggiunto ancora Jessica che ha così minacciato di voler abbandonare il cast del Grande Fratello Vip e quindi di voler cambiare la sua decisione di proseguire questa avventura nella casa di Cinecittà.

Insomma un momento non facile per la giovane principessina che si è ritrovata a fare i conti con questo crollo del tutto inaspettato che rischia di compromettere la sua esperienza al GF Vip.

"Magari a casa non piaccio, fidati, ho avuto questa percezione", ha ammesso Jessica parlando con gli altri inquilini che cercavano di placarla e di farle cambiare idea su questo percorso.