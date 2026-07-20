Cambio di programmazione per Far Away nel palinsesto autunnale di Canale 5. La soap turca, protagonista del pomeriggio estivo della rete ammiraglia Mediaset, perderà parte dello spazio conquistato durante l'estate per lasciare posto al ritorno dei principali programmi del daytime.

A partire dalla nuova stagione televisiva, infatti, Far Away andrà in onda con un appuntamento quotidiano più breve rispetto a quello attuale, segnando un ridimensionamento della sua presenza nel pomeriggio feriale.

Far Away in onda dalle 16:05 alle 16:25 dopo Uomini e Donne

Con il ritorno di Uomini e Donne, previsto nel daytime autunnale di Canale 5, cambierà anche la collocazione della soap turca.

Le nuove puntate di Far Away saranno trasmesse dal lunedì al venerdì dalle 16:05 alle 16:25 circa, subito dopo il dating show condotto da Maria De Filippi. La durata dell'appuntamento quotidiano sarà quindi di circa venti minuti, decisamente inferiore rispetto allo spazio riservato alla serie durante la programmazione estiva.

Resta ancora da definire il palinsesto del sabato pomeriggio. Al momento non è stato confermato se la soap continuerà a essere proposta anche nel weekend, nella fascia che precede Verissimo, oppure se l'appuntamento resterà limitato ai soli giorni feriali.

Un ridimensionamento dopo l'estate "a tutta soap"

La scelta arriva dopo un'estate in cui Mediaset aveva ampliato notevolmente lo spazio dedicato alle produzioni turche.

Complice la pausa dei programmi di informazione e intrattenimento, Far Away era arrivata a occupare quasi due ore di programmazione con un doppio episodio quotidiano, una soluzione che aveva permesso di accelerare la narrazione della serie. Con il ritorno della programmazione autunnale e dei format storici del pomeriggio, la soap tornerà invece a una durata più contenuta.

Ascolti Far Away: bilancio positivo nelle ultime settimane

Il bilancio Auditel delle ultime settimane resta comunque positivo per la soap turca.

Dopo un avvio convincente, Far Away ha consolidato il proprio seguito nel daytime di Canale 5, registrando una crescita costante e mantenendosi stabilmente oltre il 20% di share, con punte superiori in diverse giornate.

Le ottime performance hanno consentito alla serie di imporsi come uno dei titoli più seguiti del pomeriggio estivo della rete.

Proprio questi risultati hanno spinto Mediaset ad ampliare temporaneamente la durata della soap durante l'estate. Il successivo ridimensionamento previsto da settembre non sarebbe quindi legato agli ascolti, ma esclusivamente al ritorno dei programmi simbolo del daytime, che comporteranno una nuova redistribuzione degli spazi all'interno del palinsesto autunnale