L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 prosegue questo venerdì 17 dicembre, quando in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che per i vipponi che stanno portando avanti questa esperienza e che non sono stati ancora interpellati da Alfonso Signorini, arriverà il momento di far chiarezza se accettano o meno il prolungamento. E poi ancora, in casa, ci sarà l'arrivo di tre nuovi concorrenti che animeranno le dinamiche di questa sesta edizione.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 17 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 di venerdì 17 dicembre, rivelano che i concorrenti saranno chiamati a far chiarezza sul loro percorso all'interno della casa di Cinecittà.

Dopo la notizia del prolungamento, Signorini ha dato tempo ai concorrenti di decidere sul da farsi e, questo venerdì sera, il secondo gruppo di inquilini "storici", presenti fin dallo scorso settembre, dovranno esprimersi.

Occhi puntati in primis su Aldo Montano e Manila Nazzaro: i due concorrenti hanno più volte ribadito e confermato che questo venerdì sera usciranno dalla casa e quindi diranno addio al GF Vip, proprio come ha già fatto Francesca Cipriani che ha abbandonato la trasmissione per motivi di salute.

Aldo e Manila a rischio ritiro dal GF Vip del 17 dicembre

Aldo e Manila, nel corso della puntata di venerdì sera, confermeranno la loro decisione oppure ci sarà un cambio idea dell'ultimo minuto? Lo scopriremo nel corso della lunga diretta in programma dalle 21:35 circa su Canale 5.

E poi ancora, le anticipazioni della prossima puntata del GF Vip di questo venerdì 17 dicembre, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di ben tre nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco nella casa di Cinecittà.

Il padrone di casa Alfonso Signorini, durante l'ultima puntata serale del reality show, ha spoilerato l'arrivo dei primi tre nuovi vipponi che avranno il compito di animare un po' le dinamiche all'interno della casa di Cinecittà, dato anche il prolungamento del reality show fino al 14 marzo 2022.

tre nuovi concorrenti al GF Vip: anticipazioni venerdì 17 dicembre

Chi sono i tre nuovi concorrenti che si metteranno in gioco al GF Vip? Al momento il primo nome ufficiale è stato svelato sulle pagine della rivista "Chi", diretta dallo stesso Signorini.

Trattasi dell'attrice Eva Grimaldi, la quale ha confermato che sarà lei una delle new entry di questa sesta edizione del reality show.

"Entro nella casa del GF Vip. È il mio primo Natale lontano dai miei. Mia moglie è molto intelligente, capisce che questo è lavoro ed è anche una sfida", ha ammesso Eva Grimaldi parlando della sua compagna Imma Battaglia che la supporterà in questa esperienza.