Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e le anticipazioni riguardanti le prossime puntate rivelano che, questa domenica 12 dicembre, è in programma la registrazione della quattordicesima puntata che andrà in onda il 19 dicembre in tv. E così, mentre il pubblico da casa avrà modo di vedere un nuovo appuntamento che sarà trasmesso come sempre nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, i protagonisti del talent show di Maria De Filippi saranno di nuovo in studio per registrare la prossima puntata, la quale sarà caratterizzata da nuove sfide che metteranno a dura prova alcuni concorrenti, tra cui Albe.

Nuova registrazione Amici 21 del 12 dicembre: ecco chi rischia l'eliminazione

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 21 rivelano che questa settimana la nuova registrazione del talent show di Maria De Filippi è in programma questa domenica 12 dicembre.

La messa in onda, però, di questa nuova puntata è prevista per domenica 19 dicembre come sempre nel pomeriggio della rete ammiraglia.

I colpi di scena non mancheranno e, in attesa di scoprire chi saranno gli ospiti di questa registrazione e chi giudicherà la nuova gara di inediti dei cantanti in gara, le prime anticipazioni rivelano che ci sono già i nomi dei primi concorrenti a rischio eliminazione.

Durante l'ultima registrazione di Amici 21 che andrà in onda questa domenica pomeriggio in tv, c'è stata una nuova gara inediti per i cantanti in gara e a giudicarla è stata l'attrice Sabrina Ferilli.

Anche Albe in sfida nella registrazione di Amici 21 del 12 dicembre

La classifica finale ha visto posizionarsi agli ultimi posti il trio composto da Alex, Elena e Albe: sono loro i tre cantanti che hanno convinto meno la giurata e che, di conseguenza sono a rischio eliminazione.

Le anticipazioni della prossima puntata di Amici che sarà registrata questa domenica e che andrà in onda il 19 dicembre in tv, rivelano che Alex, Albe e Elena dovranno affrontare la sfida diretta la quale servirà a decretare chi proseguirà il suo percorso all'interno della scuola e chi invece dovrà dire addio al talent show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Riusciranno i tre cantanti a salvarsi oppure qualcuno sarà fatto fuori dal cast della scuola più famosa d'Italia?

Proseguono gli ottimi ascolti per Amici 21

In attesa di scoprire il verdetto finale di questa nuova puntata di Amici 21, il talent show continua a registrare ottimi risultati dal punto di vista Auditel.

La media settimanale del programma con gli speciali della domenica pomeriggio è di oltre 3,2 milioni di spettatori con uno share che sfiora la soglia del 20%.

Numeri che permettono alla De Filippi di consolidare la sua leadership sul pubblico televisivo del dì' di festa, toccando anche picchi del 25% durante la messa in onda su Canale 5.