Il concorrente del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli da un paio di settimane è al centro del gossip a causa della sua relazione speciale con la concorrente Soleil Sorge.

L'attore ha ammesso di essere innamorato della sua compagna d'avventura, ma allo stesso tempo ama anche sua moglie, Delia Duran che è fuori dal programma.

Dopo la puntata di lunedì 6 dicembre, durante una conversazione con il concorrente Giacomo Urtis, Alex ha dichiarato di essere convinto che sua moglie capirà la situazione con Soleil, perché è una donna apertissima di mentalità.

Inoltre, l'attore ha svelato anche che insieme e Delia hanno un rapporto stretto con la sua assistente e che hanno anche dormito con lei.

Alex: 'Delia è peggio di me'

L'attore nella puntata di lunedì 6 dicembre ha confessato di essere entrato in crisi, perché non poteva più gestire la situazione con la modella italo-americana, ovvero non può fermare i sentimenti che nutre nei sui confronti, anche se ha una moglie fuori dal reality. Delia da due puntate che non viene a rimproverarlo come aveva fatto altre volte e questa sua assenza ha portato ad Alex a pensare che ci sono persone esterne dal programma che magari l'hanno consigliata di comportarsi in quel modo.

"Però fidati che lei è apertissima di mentalità - ha detto Belli a Giacomo durante la conversazione e poi ha aggiunto - lei capirà tutto.

Non è una donna chiusa di un paesino". Secondo l'ex volto di Isola dei famosi, sua moglie è avanti luce anni fa. "L'ho sposata perché mi ha capito - ha dichiarato Belli e poi ha chiosato - ma lei è peggio di me".

Belli: 'Abbiamo dormito con la nostra amica Stella'

Durante uno degli ingressi di Duran dentro la casa di Cinecittà l'attore per spiegare la complicità che ha con Soleil, ha preso come esempio il suo rapporto con una sua amica.

Alex è tornato a parlare con Giacomo della sua amica, e ha svelato che lui e Delia la prendono insieme anche in vacanza.

"A casa noi abbiamo la nostra amica Stella - ha detto l'attore e poi ha aggiunto - viene con noi in vacanza, ha anche dormito con noi". Secondo il 39enne il pubblico generalista non gli capirà mai come coppia, perché se si parla di coppie aperte la gente pensa che siano pazzi.

"Delia sta con me da tre anni - ha continuato il gieffino e poi ha chiosato - ed è con me 24 ore al giorno e non mi dice nulla. Si é messa con un artista".

'A lei piace Soleil, lo so'

Sempre durante la conversazione con Urtis, l'attore ha detto che prima di entrare al GFV, sua moglie gli aveva detto che la persona con cui potrebbe trovarsi bene sarebbe la modella italo-americana. "Soleil a lei piace, io lo so" - ha concluso Belli.

Intanto, l'attore non sa che sua moglie pochi giorni fa ha lasciato la loro casa a Milano, non indicando la destinazione.