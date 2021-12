Il Paradiso delle Signore in questa nuova stagione televisiva è stato caratterizzato dall'arrivo di nuovi attori, chiamati ad arricchire il cast della soap opera. Un esempio si ritrova in Massimo Poggio, il quale ricopre il ruolo di Ezio. Egli sarà protagonista dell'episodio stagionale numero 77, in onda su Rai 1 nel pomeriggio di martedì 4 gennaio 2022.

Ezio e la compagna sono presi dall'organizzazione del matrimonio: spoiler del 4 gennaio

Le anticipazioni dell'appuntamento del 4 gennaio, infatti, pongono l'attenzione sul fatto che Ezio e la sua compagna sono alle prese con l'organizzazione del proprio matrimonio, dopo una lunga convivenza.

Nel frattempo la stessa Veronica sarà anche intenzionata a conoscere il ragazzo con il quale la figlia Gemma (Gaia Bavaro) ha da poco avviato una frequentazione, anche se la ragazza non vorrà rivelare alla madre l'identità del giovane, inventando una serie di scuse che insospettiranno ancora di più Veronica.

Intanto il giovane giornalista Marco Di Sant'Erasmo dovrà lavorare in squadra con la collega Stefania (Grace Ambrose), sebbene si dimostri inizialmente riluttante di fronte a tale richiesta.

In tutto questo Ezio e Veronica non vorranno distogliere la propria attenzione dal matrimonio di cui ben presto dovranno essere protagonisti. La coppia sarà intenzionata a organizzare nei minimi dettagli la cerimonia nuziale, provocando così involontariamente la reazione desolata di Gloria (Lara Komar).

Quest'ultima sarà molto triste di fronte a questa novità e dovrà impegnarsi a nascondere la propria sofferenza.

Trame Il Paradiso delle Signore: Flavia ha sempre più sospetti su Ludovica

L'arrivo di Flavia a Milano non metterà di buon umore sua figlia Ludovica (Giulia Arena), la quale si vedrà costretta a nascondere la verità intorno alla propria vita sentimentale.

La giovane non vuol generare sospetti nella madre sulla relazione con Marcello (Pietro Masotti), sapendo che non sarebbe approvata. Ma la situazione prenderà una piega inaspettata nel momento in cui Flavia (Magdalena Grochowska) troverà un oggetto maschile in casa: si tratta di una cravatta. La donna, a seguito di ciò, pretenderà delle spiegazioni dalla figlia, la quale sarà costretta a una messa in scena.

Ben presto Ludovica si renderà protagonista di un duro scontro con la madre Flavia e troverà conforto nel fidanzato Marcello.