Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da martedì 4 a sabato 8 gennaio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Zende dirà a Hope e Steffy che è convinto che Zoe e Carter si sono fidanzati. L'uomo non sbaglierà perché nel mentre, l'avvocato Carter dirà a Paris che presto si sposerà con sua cugina Zoe.

Intanto, Wyatt e Flo parleranno del ritorno di Shauna a casa di Eric e la ragazza dirà a Spencer che è stato proprio l'uomo a rivolere sua madre in casa.

Nonostante ciò, Wyatt e Flo consiglieranno a Shauna di andare via da casa Forrester. La donna alla fine deciderà di ascoltare il consiglio dei due e lascerà l'abitazione. Eric, intanto, quando verrà a sapere della decisione presa da Shauna ci rimarrà molto male.

Successivamente, Shauna incontrerà a casa di Flo e Wyatt la sua ormai ex amica Quinn. Quest'ultima però non si arrenderà all'idea di averla persa a causa di quanto successo tra loro e quindi cercherà un chiarimento con la donna.

Carter dirà a Paris che presto lui e Zende si sposeranno

Nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Canale 5, Hope e Steffy faranno i complimenti a Zende per il buon lavoro che sta svolgendo. L'uomo nel frattempo dirà alle due ragazze che Carter e Zoe forse si sono fidanzati.

Allo stesso tempo, Carter annuncerà a Paris che lui e Zoe presto si sposeranno. Invece, Wyatt e Flo parleranno del ritorno di Shauna a casa di Eric. La ragazza inoltre dirà a Spencer che è stato Eric ad insistere per far tornare la donna a casa.

Hope e Thomas parleranno di alcuni vecchi argomenti

Hope e Thomas si assenteranno dal lavoro per andare allo chalet per fare una sorpresa a Douglas.

Liam peró considererà questa mossa del Forrester junior solo un altro modo dell'uomo di avvicinarsi a Hope.

Successivamente, Shauna deciderà di lasciare casa di Eric sotto consiglio di sua figlia Flo e del compagno Wyatt. L'uomo però sarà molto dispiaciuto per la decisione della donna di lasciare casa sua.

Quinn cercherà un chiarimento con Shauna

Poi, Shauna andrà a casa di Flo e Wyatt e incontrerà Quinn che deciderà di affrontare la sua amicizia per provare ad avere un chiarimento.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate della soap opera americana Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. Intanto, per chi ha perso gli episodi precedenti della sopra opera potrà vederli in qualsiasi momento mediante la app gratuita di Mediaset play.

L'appuntamento con Beautiful è dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5.