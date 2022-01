Katia Ricciarelli continua ad essere al centro delle polemiche nella casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, la cantante lirica è stata protagonista di un'accesa lite avvenuta in casa con la principessina Selassié, che ha portato il gruppo di concorrenti rimasti in gara, a dividersi in due fazioni. A schierarsi contro la cantante lirica sono state in primis Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo: quest'ultima, in particolare, non si è fatta problemi a denigrare Katia, lasciandosi andare a delle offese che potrebbero non passare inosservate.

Katia Ricciarelli e Lulù ai ferri corti al GF Vip: scoppia la lite

Nel dettaglio, il rapporto tra Katia e Lulù ha assunto una piega del tutto inaspettata e dopo lo scontro avvenuto nella puntata serale di lunedì 3 gennaio, le due concorrenti hanno continuano a litigare e discutere anche in queste ultime ore.

Lo scontro è degenerato, al punto che tra Katia e Lulù sono volate parole grosse, offese e termini decisamente poco carini.

La cantante lirica ha esagerato nel momento in cui ha intimato alla principessina di tornare al suo paese e di rifrequentare le scuole, accusandola di essere una maleducata.

Una frase infelice quella di Ricciarelli che, nel corso delle ultime ore, ha dovuto fare i conti anche con la pesante accusa di razzismo che potrebbe portarla ad uscire dal casa di questa sesta edizione del GF Vip.

Nathaly Caldonazzo si scaglia contro Katia al GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane, a schierarsi duramente nei confronti della cantante lirica ci ha pensato anche la showgirl e attrice Nathaly Caldonazzo.

Pur essendo una delle ultime arrivate in casa, Nathaly non ha perso occasione per sbottare contro Ricciarelli, denigrandola e accusandola di essere una persona infelice.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"A me è calata proprio Katia. Io avevo grande stima. Rovina l'atmosfera. Perché è un'infelice e tutti dobbiamo essere infelici come lei", ha sbottato Nathaly che non si è fatta alcun tipo di problema a sbottare contro la cantante lirica, che in queste ultime ore ha creato un clima particolarmente teso all'interno della casa di Cinecittà.

'Perché questa invidia', sbotta Nathaly parlando di Katia Ricciarelli

"Porca misera, invidia gli amori. Perché sei invidiosa se due persone si amano. Perché questa invidia, perché non te la curi", ha sentenziato Caldonazzo che ha così denigrato e offeso la cantante lirica.

"Che tristezza", le ha fatto eco Miriana Trevisan che ha dimostrato di condividere il pensiero negativo su Katia espresso nella casa del GF Vip da Nathaly.

Ci saranno nuovi confronti/scontri tra le donne di questa edizione? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale di venerdì 7 gennaio.