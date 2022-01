Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulla sparizione nel nulla della contessa Adelaide, la quale farà perdere le sue tracce. Intanto Vittorio, dopo il ritorno dell'ex di Tina Amato, sarà costretto a mentirgli ed inventare bugie.

Vittorio costretto a mentire a Sandro, ex di Tina: anticipazioni Il Paradiso delle signore 31 gennaio-4 febbraio

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al 4 febbraio 2022, rivelano che Sandro dopo essere ritornato in città, ammetterà di non volersi arrendere fino a quando non avrà riconquistato di nuovo la sua ex Tina.

Proprio per questo motivo, Sandro chiederà ospitalità a Vittorio Conti: i due sono amici e l'ex di Tina chiede all'uomo se può stare per un po' di tempo da lui.

Un duro colpo per Vittorio che, in questa circostanza sarà costretto a mentire all'ex di Tina, dato che pur ospitandolo in casa, non gli dirà la verità sull'avvicinamento che c'è stato tra lui e la ragazza.

La contessa Adelaide scompare nel nulla

Le trame de Il Paradiso delle signore al 4 febbraio rivelano che Vittorio si ritroverà costretto a mentire e, come se non bastasse, dispenserà dei consigli a Sandro su come cercare di riconquistare di nuovo la sua ex e fare in modo che tra i due possa ritornare il sereno e l'armonia di un tempo.

Inoltre, in questi nuovi episodi della soap opera ci sarà spazio anche per un "giallo" che riguarderà la contessa Adelaide.

La donna, infatti, sparirà nel nulla e farà perdere le sue tracce. Ad essere particolarmente preoccupato di questa scomparsa sarà Umberto Guarnieri che, apparirà in crisi per la sparizione della contessa al punto da rispondere male a Dante in merito agli accordi e al contratto per l'affare con gli americani.

Ezio affronta Veronica e confessa la verità: trame Il Paradiso 6 al 4 febbraio

Occhi puntati anche sulle vicende di Ezio: le trame de Il Paradiso delle signore fino al 4 febbraio 2022 rivelano che l'uomo deciderà di prendere in mano finalmente le redini della situazione e di essere chiaro al 100% con la sua futura moglie Veronica.

Proprio per questo motivo la metterà al corrente di tutto quello che c'è stato, in passato con Gloria. Immediata la reazione di Veronica che, a quel punto, deciderà di affrontare anche la sua rivale.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la situazione diventerà particolarmente tesa e complicata, nel momento in cui arriverà una lettera minatoria a Gloria.

Chi ha scritto quella lettera indirizzata alla signora Moreau? Dopo le prime "indagini", Veronica comincerà ad avere il sospetto che dietro quella missiva dal tono minatorio, possa celarsi lo zampino di sua figlia Gemma, che effettivamente ha scoperto tutta la verità su quanto sta accadendo tra sua mamma, Ezio e la Moreau.

È stata davvero lei a scrivere la lettera contro Gloria e a spaventarla in quel modo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 6.