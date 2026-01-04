Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un patto segreto stretto tra due protagonisti per salvaguardare la contessa. Nell’episodio che andrà in onda lunedì 12 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Marcello stringerà un accordo riservato con Marta, promettendole di non rivelare a nessuno il folle gesto compiuto da Adelaide. Nel frattempo, la contessa si sarà ritirata in un convento e la famiglia scoprirà, grazie all’annuncio di Umberto, la sua decisione di trascorrere un periodo in clausura. Ci sarà spazio inoltre per una nuova sfida tra i due negozi di moda, mentre Fulvio partirà per Roma nella speranza di ottenere finalmente delle risposte da Mario.

Marcello e Marta stringono un patto per salvaguardare Adelaide

Marcello, ancora scosso dal folle gesto compiuto da Adelaide, deciderà di concordare con Marta la necessità di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Barbieri, infatti, stringerà con la nipote della sua ex compagna un vero e proprio patto segreto, impegnandosi a non rivelare a nessuno quanto accaduto e a proteggere la contessa da ulteriori conseguenze. Marta, consapevole della delicatezza della situazione e grata per la discrezione di Marcello, non potrà fare altro che ringraziarlo per la sua disponibilità e per la volontà di tutelare Adelaide in un momento così complesso. La contessa, intanto, sceglierà di allontanarsi da tutto e da tutti, preferendo ritirarsi in un convento per riflettere e ritrovare un po’ di pace.

Sarà Umberto ad annunciare alla famiglia la sua decisione, lasciando tutti sorpresi e preoccupati per questo improvviso passo indietro dalla scena sociale e familiare.

Mario scappa a Roma e viene raggiunto da Fulvio

Nel frattempo, Mario farà perdere le sue tracce dopo aver lasciato Caterina senza alcuna spiegazione. Oradei tornerà quindi a Roma, la città in cui viveva fino a poche settimane fa. Fulvio, scosso dalla delicata situazione e incapace di comprendere il motivo per cui quello che sarebbe dovuto diventare suo genero ha improvvisamente rotto il fidanzamento con sua figlia, deciderà di recarsi nella capitale. Il signor Rinaldi affronterà così Mario, deciso a capire cosa lo abbia spinto a scappare in quel modo.

Caterina, intanto, verrà consolata dalle Veneri, che le staranno accanto e la sosterranno in questo momento difficile. Nel frattempo, si aprirà una nuova sfida tra Il Paradiso delle Signore e la Galleria Milano Moda: i due negozi dovranno realizzare i costumi per il musicarello di Marina Valli. Odile, invece, soffrirà molto per l’assenza di sua madre, ma potrà contare sulla vicinanza di Umberto. Infine, Johnny assumerà la responsabilità del magazzino durante l’assenza di Fulvio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha trascorso la notte allo chalet

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Marcello è corso a Saint Moritz da Adelaide dopo aver ricevuto una chiamata allarmante dalla sua ex.

Una volta arrivato allo chalet, Barbieri ha trascorso la notte con la contessa e la sua decisione ha scatenato la furia di Rosa, che non ha affatto preso bene la situazione. Intanto, Odile ha iniziato una relazione con Ettore, ufficializzando il loro rapporto e invitando lo stilista in Svizzera per trascorrere le festività insieme alla sua famiglia.